 На посаду голови ХДС замість Меркель є вже кілька претендентів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

На посаду голови ХДС замість Меркель є вже кілька претендентів

Про намір балотуватися на посаду голови ХДС заявили генсекретарка партії, міністр охорони здоров'я ФРН та екс-голова фракції ХДС. Меркель після відставки з посади голови партії має намір залишитися канцлеркою.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Анґела Меркель

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Анґела Меркель

Генеральна секретарка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) висуне власну кандидатуру на посаду голови партії після відставки з цієї посади канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомила агенція dpa із посиланням на джерела в ХДС. Крамп-Карренбауер, яка стала генсекретаркою ХДС в цьому році, повідомила керівництву партії, що буде балотуватися на посаду голови партії на з'їзді у Гамбурзі у грудні.

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За сестринський союз партій ХДС/ХСС зараз готові віддати голоси лише 24 відсотки німців. Тим часом Зелені посилюють свої позиції серед виборців, обігнавши традиційних суперників і нинішніх союзників ХДС/ХСС з СДПН. (28.10.2018)

Також про намір поборотися за найвищу посаду у ХДС заявили міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) та колишній голова фракції ХДС в Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), повідомили джерела.

Залишивши посаду голови ХДС, Анґела Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. "Канцлерка заявила, що вона буде на посаді усю каденцію. З того часу вона неодноразово це публічно повторювала - і це все, що я можу вам сказати", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція AFP. Раніше Меркель наголошувала, що її робота на чолі партії та голови уряду є нероздільними.

Водночас, як інформує агенція Reuters посиланням на джерела, Меркель не планує обійняти жодної посади в Європейському Союзі.

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