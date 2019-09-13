На понівечені ураганом "Доріан" Багами насувається тропічний шторм

Менш ніж за два тижні після руйнівного урагану "Доріан" на спустошену північну частину Багамських островів насувається тропічний шторм "Умберто". Він принесе із собою в район острова Абако сильні зливи та пориви вітру до 100 кілометрів на годину, повідомила у суботу, 14 вересня, Національна метеорологічна служба США.

У службі очікують, що шторм на своєму шляху в напрямку півночі досягне рівня урагану. Метеорологи попередили про відповідні погодні умови в ніч на неділю на узбережжі Флориди на північ від Багамських островів, а також на півдні штату Джорджія, повідомляє агентство новин dpa. Та оскільки буревій розвивається й у східному напрямку, то в службі припускають, що він не завдасть значної шкоди південно-східному узбережжю США.

Нагадаємо, 1 вересня на Багамські острови обрушився ураган найвищої категорії "Доріан". Пориви вітру сягали 300 кілометрів на годину. "Доріан" спричинив руйнування передусім на островах Великий Багама та Абако. Буревій пошкодив понад 13 тисяч будинків, підтверджена загибель щонайменше 50 людей, ще більше тисячі осіб досі вважають зниклими безвісти. Влада побоюється, що кількість загиблих може сягнути кількох сотень. У місцевому відомстві з подолання наслідків надзвичайних ситуацій вже попередили, що тропічний шторм "Умберто" може перешкодити проведенню пошуково-рятувальних робіт на зазначених двох островах.