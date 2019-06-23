 На повторних виборах мера в Стамбулі знов переміг опозиційний кандидат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

На повторних виборах мера в Стамбулі знов переміг опозиційний кандидат

Представник опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу знов переміг на виборах міського голови у Стамбулі. Кандидат від правлячої партії Біналі Їлдирим вже визнав свою поразку.

Екрем Імамоглу знов переміг на виборах у Стамбулі

Екрем Імамоглу знов переміг на виборах у Стамбулі

На повторних виборах міського голови у Стамбулі, які відбулись у неділю, 23 червня, за попередніми даними, знов переміг представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу. За нього віддали голоси 53,75 відсотка виборців, передає турецька агенція Anadolu. Водночас кандидата від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдирима підтримали 45,43 відсотка виборців.

Біналі Їлдирим вже визнав свою поразку "Я вітаю його та бажаю успіхів", - заявив він після оголошення результатів виборів, передає агенція AP. Право голосу на виборах у Стамбулі мали близько десяти мільйонів громадян. В місті працювало близько 31 тисячі виборчих дільниць.

Вибори міського голови у Стамбулі відбулись у березні, перемогу на них здобув 49-річний Імамоглу. Тоді за нього проголосувало на 15 тисяч виборців більше, ніж за Їлдирима. Це була перша за 25 років перемога опозиційного кандидата на виборах глави найбільшого міста країни. Переможцем на виборах мера Стамбула у 1994 році був і чинний президент Ердоган.

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Результати виборів мера Стамбула, на яких переміг кандидат від опозиції, скасували і призначили повторне голосування. (06.05.2019)

Однак правляча ПСР оскаржила результати, вказавши на численні порушення під час волевиявлення. Зокрема, партія наголосила, що дехто з керівників виборчих дільниць не був держслужбовцем. Аргументація щодо скасування результатів виборів була настільки суперечливою, що навіть голова Центральної виборчої комісії проголосував тоді проти цього. Показовим під час тодішнього голосування було й те, що державна інформаційна агенція Anadolu посеред ночі припинила оновлення результатів підрахунку голосів.

Однак виборча комісія все ж таки анулювала результати голосування і призначила перевибори. Анулювання результатів виборів мера викликало різку критику з боку країн ЄС.

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