На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео)

Кордони для туристів поступово відкриваються. З 1 липня українці зможуть потрапити на турецькі пляжі. Саме тоді офіційна Анкара обіцяє відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною та створити всі умови для безпечного відпочинку. Туристичні яхти, басейни та готелі вже зараз активно дезінфікують і готують до прийому туристів. У липні минулого року Туреччина для українців була безумовним лідером серед країн літнього відпочинку. За даними туроператорів, на цю країну припадало 45 відсотків заброньованих путівок. Анталія і Стамбул готові приймати туристів?