 На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео)

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя. Репортаж DW.

Соціальна дистанція обов'язкова і на пляжах

Соціальна дистанція обов'язкова і на пляжах

Кордони для туристів поступово відкриваються. З 1 липня українці зможуть потрапити на турецькі пляжі. Саме тоді офіційна Анкара обіцяє відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною та створити всі умови для безпечного відпочинку. Туристичні яхти, басейни та готелі вже зараз активно дезінфікують і готують до прийому туристів. У липні минулого року Туреччина для українців була безумовним лідером серед країн літнього відпочинку. За даними туроператорів, на цю країну припадало 45 відсотків заброньованих путівок. Анталія і Стамбул готові приймати туристів?

DW.COM

Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня

Туреччина відкриє свої кордони для туристів та відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня. У Туреччині також пообіцяли створити всі умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку. (01.06.2020)  

Італія відкрила свої кордони для туристів

Відтепер мандрівники з 29-ти європейських країн зможуть подорожувати до Італії без необхідності перебувати в двотижневому карантині. Італійці також можуть без обмежень пересуватися всередині країни. (03.06.2020)  

Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (відео)

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію? (18.05.2020)  

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так. (09.01.2020)  

Також за темою

Відпочинок за кордоном: чи готова Туреччина приймати туристів з України (03.06.2020) 03.06.2020

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя та з нетерпінням очікують туристів. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Соціальна дистанція обов'язкова і на пляжах

На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується до турсезону

Україна і Туреччина відновлюють регулярні пасажирські перевезення. Стамбул та Анталія готові до туристів? Репортаж DW.  

В Європі через коронавірус значно зріс попит на велосипеди

На тлі коронавірусу Європа масово пересідає на велосипед

3 червня відзначається Всесвітній день велосипеда. Нині, у зв'язку з пандемією, цей транспортний засіб переживає бум.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  