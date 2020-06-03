На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео)

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя. Репортаж DW.
Кордони для туристів поступово відкриваються. З 1 липня українці зможуть потрапити на турецькі пляжі. Саме тоді офіційна Анкара обіцяє відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною та створити всі умови для безпечного відпочинку. Туристичні яхти, басейни та готелі вже зараз активно дезінфікують і готують до прийому туристів. У липні минулого року Туреччина для українців була безумовним лідером серед країн літнього відпочинку. За даними туроператорів, на цю країну припадало 45 відсотків заброньованих путівок. Анталія і Стамбул готові приймати туристів?
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