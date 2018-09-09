На першотравневих акціях у Росії затримано десятки учасників

Першотравневі демонстрації в російських містах супроводжувалися активним втручанням поліції. Тільки в Санкт-Петербурзі, за даними незалежного російського правозахисного медіа-проекту "ОВД-Инфо", у середу, 1 травня, було затримано 68 осіб. Загалом по країні число затриманих перевищило 120.

У Санкт-Петербурзі, зокрема, був затриманий координатор штабу Олексія Навального Денис Михайлов. У дописі в соціальній мережі Twitter він повідомив, що сидів у автозаку разом з іншими шістьма затриманими.

За словами Михайлова, в автозаку опинився і депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Рєзнік. Російський опозиційний політик Дмитро Гудков у соцмережі Facebook повідомив про затримання одного з лідерів "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова.

Крім того, в Санкт-Петербурзі прямо в помешканні затримали активіста "Відкритої Росії" Романа Самойлова, а на вулицях міста - трьох активістів руху "Весна" і шість активісток феміністських організацій. 16 осіб були затримані на першотравневій ході в Петропавловську-Камчатському.

Тисячі людей на офіційних першотравневих демонстраціях

Понад сто тисяч людей, виходячи з офіційних даних поліції, взяли участь в першотравневих демонстраціях у Москві, присвячених дню весни і праці. Акція була організована московськими профспілками.

Всього, за оцінкою Федерації незалежних профспілок Росії, в "офіційних" святкових заходах взяли участь майже 3 мільйони людей в 765 містах і 81 районному центрі.

У низці міст проводилися заходи, організовані комуністами з КПРФ та інших лівих рухів. У Москві в такій ході взяли участь близько 3500 осіб.