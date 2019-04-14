 На парламентських виборах у Фінляндії перемогли соціал-демократи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

На парламентських виборах у Фінляндії перемогли соціал-демократи

Уперше за 20 років опозиційна Соціал-демократична партія з незначним відривом перемогла на виборах до фінського парламенту. На другому місці - популісти з "Істинних фінів", а третьому - Коаліційна партія.

Голова Соціал-демократичної партії Фінляндії Антті Рінне

Голова Соціал-демократичної партії Фінляндії Антті Рінне

На парламентських виборах у Фінляндії, які відбулися в неділю, 14 квітня, із незначним відривом перемогла опозиційна Соціал-демократична партія (СДП). За попередніми даними, вона отримала підтримку 17,7 відсотка виборців. "Уперше з 1999 року ми є найсильнішою партією… СДП є партією (майбутнього. - Ред.) прем'єр-міністра", - заявив її голова Антті Рінне.

Друге місце зайняли праві популісти з "Істинних фінів", які у своїй передвиборчій кампанії зосередились на антиіммігрантських настроях - їх підтримали 17,5 відсотка виборців. "Я не очікував такого результату, ніхто його не очікував", - заявив лідер партії Юссі Халла-ахо.

Третє місце посіла консервативна Коаліційна партія з 17 відсотками голосів. Ліберальна партія "Фінляндський центр", яку очолює в.о. прем'єр-міністра Юха Сіпіля, отримала 13,8 відсотка голосів, а представники "Зеленого союзу" - 10,8 відсотка. Решта партій набрали менше 10 відсотків голосів.

Таким чином, за попередніми даними, Соціал-демократична партія отримує 40 крісел у парламенті, що складається з 200 місць. "Істинні фіни" матимуть 39 місць, Коаліційна партія - 38, "Фінляндський центр" - 31, а "Зелений союз" - 20.

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За даними соціологів, найбільшою підтримкою фінів користується Соціал-демократична партія. На другому та третьому місцях за популярністю - партія "Істинні фіни" та Коаліційна партія. (14.04.2019)

Лідер соціал-демократів Антті Рінне формуватиме уряд більшості. Для 56-річного екс-міністра фінансів і колишнього профспілкового лідера це буде непросто, оскільки, попри результати соціал-демократів, зелених та лівих, ліва урядова коаліція не матиме більшості в парламенті. Оглядачі очікують, що йому доведеться вести переговори з "Фінляндським центром". Також не виключений, хоча і малоймовірний, альянс із правопопулістами.

За словами Рінне, він хоче сформувати коаліційний уряд до травня, передає агенція dpa. Тим часом Юссі Халла-ахо заявив, що його партія готова увійти до коаліції, але "не будь-якою ціною".

Аби зайняти 200 депутатських місць у вищому органі законодавчої влади країни, до нього балотувалися 2468 осіб, з них 1432 чоловіків і 1036 жінок. Близько 40 відсотків кандидатів, або 990 осіб, є депутатами муніципальних рад, а 165 кандидатів - депутати нинішнього скликання парламенту.

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