 На парламентських виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

На парламентських виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи

Після підрахунку майже 41 відсотка бюлетенів опозиційні соціал-демократи набирають 19,2 відсотка голосів. Партія нинішнього прем'єр-міністра Юхи Сіпіля набирає 15 відсотків.

Вибори у Фінляндії

Під час голосування на виборах у Фінляндії, 14 квітня 2019 року

Опозиційна Соціал-демократична партія здобуває найбільшу кількість голосів на проведених у неділю, 14 квітня, парламентських виборах у Фінляндії. Про це свідчать результати підрахунку 40,7 відсотка голосів, повідомляє агенція новин AFP.

Соціал-демократи набирають 19,2 відсотка голосів, на другому місті - консервативна Коаліційна партія з 17,2 відсотка голосів. Партія "Фінляндський центр" чинного прем'єр-міністра Юхи Сіпіля набирає близько 15 відсотків. Приблизно таку ж кількість голосів здобувають і праві популісти з партії "Істинні фіни". Останні відомі своєю антимігрантською риторикою.

Упродовж останніх днів майже 1,5 мільйона громадян країни, що становить близько третини виборців, змогли проголосувати достроково.

Результат виборів демонструє невдоволення багатьох громадян Фінляндії політикою жорсткої економії чинного правоцентристського уряду. Перед виборами 2015 року правоцентристи обіцяли стимулювати економічне зростання за допомогою скорочення видатків. Утім, жорсткий курс економії у сфері освіти та посилення правил отримання допомоги по безробіттю викликали різкий спротив населення.

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