 На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія ″Злагода″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода"

За результатами підрахунку 90 відсотків бюлетенів, на парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода". Друге та третє місце посіли партія "Кому належить держава?" та Нова консервативна партія.

На виборах до парламенту Латвії перемагає партія Злагода

На виборах до парламенту Латвії перемагає партія "Злагода"

На парламентських виборах у Латвії, які пройшли в суботу, 6 жовтня, за результатами опрацювання 90 відсотків бюлетенів, лідирує проросійська опозиційна соціал-демократична партія "Злагода". За неї віддали голоси, за попередніми даними, близько 20 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія у неділю, 7 жовтня.

Друге місце посідає популістська партія "Кому належить держава?" (KPV LV), за яку проголосували понад 14 відсотків громадян. На третьому місці - Нова консервативна партія - близько 13 відсотків голосів.

Також до парламенту проходять ліберальна партія "Розвиток/За", національне об'єднання "Все для Латвії", Союз "зелених" і селян та партія "Нова Єдність". Решта партій не долає необхідних п'яти відсотків голосів для проходження в Сейм.

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За даними екзит-полу, найбільшу підтримку на виборах до парламенту Латвії здобуває партія "Злагода". Утім партіям, які стоять на проєвропейських позиціях, вірогідно вдасться знову сформувати коаліцію. (06.10.2018)

Згідно з прогнозами, "Злагода" та KPV LV отримають 39 зі 100 місць у парламенті, але не матимуть більшості. Оглядачі очікують тривалі переговори щодо формування коаліції.

За даними виборчої комісії, явка на виборах становила 54,6 відсотка. У виборах брали участь 16 партій і політичних об'єднань - на три більше, ніж на минулих виборах у 2014 році. Досі "Злагода" була найбільшою фракцією в парламенті (24 зі 100 депутатських крісел), однак не входила до правлячої коаліції.

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