На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода"

На парламентських виборах у Латвії, які пройшли в суботу, 6 жовтня, за результатами опрацювання 90 відсотків бюлетенів, лідирує проросійська опозиційна соціал-демократична партія "Злагода". За неї віддали голоси, за попередніми даними, близько 20 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія у неділю, 7 жовтня.

Друге місце посідає популістська партія "Кому належить держава?" (KPV LV), за яку проголосували понад 14 відсотків громадян. На третьому місці - Нова консервативна партія - близько 13 відсотків голосів.

Також до парламенту проходять ліберальна партія "Розвиток/За", національне об'єднання "Все для Латвії", Союз "зелених" і селян та партія "Нова Єдність". Решта партій не долає необхідних п'яти відсотків голосів для проходження в Сейм.

Згідно з прогнозами, "Злагода" та KPV LV отримають 39 зі 100 місць у парламенті, але не матимуть більшості. Оглядачі очікують тривалі переговори щодо формування коаліції.

За даними виборчої комісії, явка на виборах становила 54,6 відсотка. У виборах брали участь 16 партій і політичних об'єднань - на три більше, ніж на минулих виборах у 2014 році. Досі "Злагода" була найбільшою фракцією в парламенті (24 зі 100 депутатських крісел), однак не входила до правлячої коаліції.