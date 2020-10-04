 На парламентських виборах у Киргизстані лідирують провладні партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

На парламентських виборах у Киргизстані лідирують провладні партії

За попередніми даними, до парламенту Киргизстану потрапляють чотири партії. Офіційні підсумки виборів оголосять після ручного підрахунку бюлетенів, повідомили в ЦВК країни.

Бішкек, Киргизстан

Парламент у Бішкеку

До парламенту Киргизстану проходять чотири партії. Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на попередні дані Центрвиборчкому республіки. У ЦВК попередили, що офіційні підсумки виборів оголосять після ручного підрахунку бюлетенів.

На дільницях виборцям міряли температуру через пандемію COVID-19, пише dpa з посиланням на місцеві медіа. За офіційними даними, в Киргизстані зафіксовано загалом 47 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

За даними станом на вечір 4 жовтня, партія "Мекенім Киргизстан" набирає понад 23 відсотки голосів, наближена до влади партія "Бірімдік" ("Єдність") теж набирає понад 23 відсотки, партія "Киргизстан" - понад 9 відсотків. Опозиційна партія "Бутун Киргизстан" ("Єдиний Киргизстан") набирає більш ніж 7 відсотків і долає прохідний бар'єр.

"Мекенім Киргизстан", "Бірімдік" і "Киргизстан" вважаються партіями, лояльними до президента країни Сооронбая Жеенбекова,зазачає AFP.

На 120 мандатів у парламенті претендували 16 партій. Вибори проводять за пропорційною системою. Партія, яка виграє вибори, може отримати максимум 65 мандатів незалежно від кількості набраних голосів.

Щоб увійти до парламенту, партія повинна набрати понад сім відсотків голосів та не менш ніж 0,7 відсотка в кожній із семи областей країни, а також у містах Бішкек і Ош.

Кілька опозиційних партій вже оголосили, що не визнають результати виборів і заявили про численні порушення. Про це заявили лідер партії "Республіка" Мірлан Жеенчороєв і кандидат від партії "Бір бол" Алмамбет Шикмаматов.

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