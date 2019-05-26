 На парламентських виборах у Бельгії лідирують націоналісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

На парламентських виборах у Бельгії лідирують націоналісти

Парламентські вибори в Бельгії вказують на поглиблення розколу між Фландрією й Валлонією. Імовірно, формування коаліції знову затягнеться.

Лідер N-VA Барт Де Вевер

Лідер N-VA Барт Де Вевер (фото з архиву)

Фламандська націоналістична і консервативна партія "Новий фламандський альянс" (N-VA) лідирує на парламентських виборах у Бельгії. За попередніми даними, N-VA набирає 16,5 відсотка голосів і здобуде 25 місць у парламенті зі 150, передає інформагенція AFP в понеділок, 27 травня. Таким чином "Новий фламандський альянс" зможе сформувати найбільшу фракцію в парламенті (мінус вісім мандатів у порівнянні з попередніми виборами). Попри це, лідер N-VA Барт Де Вевер заявив про поразку: "Ми програли, вітаю партію "Фламандський інтерес".

Крайньоправа партія "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang) здобуває 18 мандатів. Це прорив для правопопулістів, тому що на попередніх виборах у них було тільки три місця в парламенті.

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Для того, аби мати вплив на ухвалення важливих рішень у Європарламенті, найбільшим фракціям - ЄНП та соціал-демократам - доведеться домовлятися не лише між собою, але й з іншими, свідчать попередні дані. (27.05.2019)

За попередніми даними, на виборах у ФРН 28,7 відсотка виборців проголосували за консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. (27.05.2019)

Об'єднані "Зелені" отримають 21 мандат, а валлонська Соціалістична партія - 18. Ліберальний "Реформаторський рух" в.о. прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля отримує 15 місць. Марксистська Робітнича партія здобуває 12 мандатів.

Результати підрахунку голосів свідчать про поглиблення розколу між фламандцями й валлонцями, пише AFP. Традиційно населення Фландрії найбільше підтримує праві партії, тоді як у Валлонії та Брюссельському регіоні сильніші позиції соціалістів, пише AFP.

Очікується, що формування коаліції у новому політично строкатому парламенті триватиме довго. У 2010 році формування коаліції та уряду в Бельгії тривало рекордний 541 день, а у 2014 році - чотири місяці.

Наприкінці 2018 року N-VA вийшла з урядової коаліції через незгоду з позицією прем'єр-міністра Шарля Мішеля щодо міграційного пакту ООН. Після цього прем'єр пішов у відставку, але донині виконував обов'язки голови уряду.

Парламентські вибори в Бельгії відбулися 26 травня одночасно з виборами до Європарламенту.

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