На парламентських виборах в Іспанії перемогли соціалісти

На дострокових парламентських виборах в Іспанії, які відбулись у неділю, 28 квітня, перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса. Згідно з офіційними даними, вона набрала понад 28 відсотків голосів виборців, що дозволить їй отримати 123 з 350 місць у Конгресі депутатів.

"Соціалісти перемогли на загальних виборах, і з цим виграло майбутнє, а минуле програло", - заявив Педро Санчес під час виступу перед своїми прихильниками в Мадриді, передає агенція AFP. Утім, для формування уряду потрібна підтримка не менше 176 депутатів, тому Санчесу доведеться домовлятися з іншими партіями про коаліцію.

На другій позиції - правоцентристська Народна партія. Проте результати цих виборів є для неї провальними - вона отримала лише 66 місць у парламенті у порівнянні зі 137, які вона мала на минулих виборах.

Ще пройшли у парламент ліберальна партія "Громадяни" (57 місць), яка може стати партнером Народної партії, та ліва партія "Подемос" (42 мандати) - ймовірний партнер соціалістів. У парламент також пройшла ультраправа партія "Вокс", яка отримала підтримку 10 відсотків виборців (24 місця).

До парламенту пройшли п'ятеро каталонських сепаратистів

До парламенту також пройшли п'ятеро лідерів руху за незалежність Каталонії, які перебувають у в'язниці. Зокрема, мандат отримав колишній заступник глави Каталонії Уріол Жункерас, який висувався в Конгрес від партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC). В Сенаті - верхній палати іспанського парламенту - мандат отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева (ERC).

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від сепаратистського блоку "Разом за Каталонію", очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном. Усі вони перебувають у в'язниці та очікують суду.