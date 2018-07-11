 На парламентських виборах в Ірані лідирує опозиція та прибічники жорсткого курсу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

На парламентських виборах в Ірані лідирує опозиція та прибічники жорсткого курсу

Консерватори і противники реформ нинішнього президента Хасана Роухані лідирують на парламентських виборах в Ірані, про що свідчать перші підрахунки. Остаточні результати очікують не раніше понеділка.

На виборчій дільниці в Тегерані, 21 лютого 2020 року

На виборчій дільниці в Тегерані, 21 лютого 2020 року

На парламентських виборах в Ірані лідирують консерватори і прихильники жорсткого курсу, які перебувають в опозиції до чинного президента країни Хасана Роухані. Згідно з оприлюдненими в суботу, 22 лютого, першими попередніми результатами, противники Роухані мають очевидну перевагу, передусім у столиці країни Тегерані.

30 парламентських місць, за які змагаються в іранській столиці кандидати, є політично дуже важливими, зазначає агенція новин dpa. Уже зараз очільнику опозиції Мохаммаду-Багеру Галібафу пророкують впевнену перемогу і місце голови іранського парламенту. За останніми даними, колишній очільник поліції та ексмер Тегерана набирає найбільше голосів.

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Навіть увечері на виборчих дільницях в містах Ірану стояли черги. Чинний президент Хасан Роухані сподівається збільшити присутність реформаторів у парламенті. (26.02.2016)

Президент Ірану Хасан Роухані висловив задоволення тим, що виборці підтримали поміркованих політиків. (06.03.2016)

Союзні президентові Ірану Хасану Роухані сили здобули майже половину мандатів у другому турі виборів. Про це свідчить попередній підрахунок голосів. (30.04.2016)

У провінціях країни також лідирують представники консерваторів та прихильники жорсткого курсу. Таким чином, вони мають дуже хороші шанси вперше за сім років знову виграти вибори.

Вибори до однопалатного парламенту Ірану - Ісламської консультативної ради - відбулися напередодні, 21 лютого. Вони стали одинадцятим в Ірані після перемоги в країні Ісламської революції 1978-79 років. На 290 депутатських мандатів претендували понад сім тисяч кандидатів, які були допущені Радою вартових конституції, в тому числі близько десятка представників релігійних меншин Ірану. Після того, як Рада вартових конституції відхилила кандидатури 75 відсотків поміркованих кандидатів, які підтримують президента Роухані, спостерігачі почали говорити про хороші шанси опозиційного табору.

Голосування проходило в 208 виборчих округах, які охоплюють 31 провінцію Ірану. За даними іранських ЗМІ, у виборах мали право взяти участь трохи більше 57,9 мільйона осіб, з яких майже дев'ять мільйонів - у Тегерані. Депутатів однопалатного іранського парламенту обирають на чотирирічний термін. У великих містах на підрахунок голосів може піти до трьох днів. У зв'язку з цим оголошення остаточних результатів виборів очікують у понеділок, 24 лютого.

Для обрання у першому турі кандидати повинні набрати в окрузі щонайменше 20 відсотків голосів тих, хто взяв участь у виборах. В іншому разі їм доведеться брати участь у другому турі, який має відбутися в квітні.

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