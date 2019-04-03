На "Олімпійському" не отримували жодних заявок на проведення дебатів

До державного підприємства НСК "Олімпійський" не надходило жодних офіційних заявок чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Про це у середу, 3 квітня, повідомляє Facebook-сторінка держпідприємства.

У "Олімпійському" запевнили, що пропозиція Володимира Зеленського провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні є власною ініціативою кандидата. "Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", - зазначається у повідомленні. У підприємстві запевняють - якщо відповідна пропозиція до нього все ж надійде, вона буде розглянута у робочому порядку.

Також у НСК "Олімпійський" зазначили, що це державне підприємство є "аполітичним" і не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти.

Раніше Зеленський заявив у своєму відеозверненні про готовність взяти участь у передвиборчих дебатах. Він наполіг на місці проведення дебатів, яким, на його думку, має бути національний спортивний комплекс "Олімпійський".

Ще однією вимогою кандидата є медична експертиза учасників дебатів напередодні їхнього проведення, аби довести, що серед претендентів на пост президента "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

До цього Порошенко заявляв, що вважає передвиборчі дебати ключовим елементом другого туру виборів.