 На ″Олімпійському″ не отримували жодних заявок на проведення дебатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На "Олімпійському" не отримували жодних заявок на проведення дебатів

У національному спорткомплексі "Олімпійський" запевняють, що не отримували від Володимира Зеленського пропозицій провести дебати.

НСК Олімпійський

У НСК "Олімпійський" називають себе "аполітичним" держпідприємством

До державного підприємства НСК "Олімпійський" не надходило жодних офіційних заявок чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Про це у середу, 3 квітня, повідомляє Facebook-сторінка держпідприємства.

У "Олімпійському" запевнили, що пропозиція Володимира Зеленського провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні є власною ініціативою кандидата. "Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", - зазначається у повідомленні. У підприємстві запевняють - якщо відповідна пропозиція до нього все ж надійде, вона буде розглянута у робочому порядку.

DW.COM

Час і місце теледуелі вже відомі. Та попри високий запит суспільства і заклики міжнародних спостерігачів, теледебати між кандидатами Порошенком і Зеленським можуть і не відбутися, застерігають оглядачі. (03.04.2019)

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах, але треба дочекатися офіційних результатів, заявили в штабі кандидата. (02.04.2019)

Також у НСК "Олімпійський" зазначили, що це державне  підприємство є "аполітичним" і не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти.

Раніше Зеленський заявив у своєму відеозверненні про готовність взяти участь у передвиборчих дебатах. Він наполіг на місці проведення дебатів, яким, на його думку, має бути національний спортивний комплекс "Олімпійський".

Ще однією вимогою кандидата є медична експертиза учасників дебатів напередодні їхнього проведення, аби довести, що серед претендентів на пост президента "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

До цього Порошенко заявляв, що вважає передвиборчі дебати ключовим елементом другого туру виборів.

Дивитись відео 01:01

Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)  

Також за темою

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

Зеленський викликав Порошенка на дебати на "Олімпійському" 03.04.2019

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський".

Wladimir Selenski

Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах - штаб кандидата 02.04.2019

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах, але треба дочекатися офіційних результатів, заявили в штабі кандидата.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Вибори президента України: третина країни обрала експеримент 01.04.2019

Тріумф Зеленського, ляпас Порошенку і дежавю Тимошенко. Підсумки першого туру виборів президента обіцяють битву, яких Україна ще не бачила.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна, 2016 рік

Виклик для Зеленського, Порошенка і... Путіна

Внутрішні причини можуть підштовхнути Кремль до відновлення масштабної війни з Україною, вважає Костянтин Еггерт.  

Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства

Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Як їм це вдається?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  