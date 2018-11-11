На Одещині припинили трудову експлуатацію майже 100 людей

Українські правоохоронці припинили в Одеській області діяльність організованого злочинного угруповання, яке обманом примушувало близько 100 людей до фізичної праці на сільгосппідприємстві. Про це в понеділок, 12 листопада, повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

"Поліція припинила діяльність етнічного міжрегіонального організованого злочинного угруповання, яке займалося трудовою експлуатацією людей. 13 членів злочинного угруповання затримані. Під час обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW і мільйон гривень готівкою", - цитує Князєва прес-служба Нацполіції України. За його словами, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України віком 38 років - організували сільськогосподарське підприємство, на якому кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей, яких обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники.

За словами Князєва, псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату в 450-500 гривень на день, житло та харчування. "Географія пошуку жертв - 22 області та місто Київ. За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у постраждалих відбирали документи і телефони, змушували працювати в поле по 13 годин. Звичайно, про оплату не йшлося. Непокірних били", - сказав глава Нацполіції.

Він додав, що в результаті спецоперації поліцейські затримали зловмисників у той момент, коли вони садили в мікроавтобус нових жертв. "Двох постраждалих доставили в лікарню Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд", - зазначив Князєв. За його словами, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що за даними Міжнародної організації з міграції, понад 230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми в період після здобуття Україною незалежності.