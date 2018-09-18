На одеського активіста Михайлика скоєно напад - поліція розслідує замах на вбивство

Невідомі ввечері у суботу, 22 вересня, скоїли напад на одеського громадського активіста, голову міської організації партії "Сила Людей" Олега Михайлика. Потерпілий, у якого стріляли з вогнепальної зброї, був госпіталізований.

Стан пораненого стабілізувався, повідомив радник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу "112.Україна" вранці у неділю, 23 вересня. "Куля зупинилася в грудній частині тіла і, за інформацією лікарів, операцію зроблять пізніше, після стабілізації стану. Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу", - сказав Форостяк. За його словами, операцію з вилучення кулі лікарі проводитимуть пізніше залежно від стану постраждалого. Михайлику в лікарні надано охорону.

Тим часом правоохоронці встановлюють обставини нападу на Олега Михайлика як замах на вбивство, повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в Одеській області. "Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників. Подію кваліфіковано як замах на вбивство", - сказано в повідомленні на сайті відомства в ніч на неділю, 23 вересня.