На мітингу опозиції в Мінську вимагають відставки Лукашенка
Учасники мітингу в Мінську, який, за різними даними, зібрав від 100 тисяч до понад 200 тисяч учасників, підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.
Мітинг опозиції в Мінську
Учасники багатотисячного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу представниці об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марії Колеснікової про відставку чинного президента Олександра Лукашенка.
"Наша головна вимога - колишній президент повинен подати у відставку. 26 років кошмару мають закінчиться, це не повинно тривати", - заявила Колеснікова під схвальні вигуки мітингувальників, повідомляє агентство "Інтерфакс". "Ми повністю підтримуємо основний пункт у програмі Світлани Тихановської - проведення нових чесних виборів", - додала Колеснікова.
Вона заявила, що "згідно з численними свідченнями Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня". "Ми не заспокоїмося, поки нинішня влада не піде у відставку і Білорусь не стане вільною країною", - підкреслила Колеснікова.
Мітинг опозиції в Мінську, що відбувся 16 серпня, за оцінками ЗМІ, став наймасовішим у Білорусі
Крім того, учасники мітингу зі схваленням сприйняли заяву політикині про необхідність негайного припинення насильства на вулицях білоруських міст і притягнення винних до відповідальності. "Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Жоден з причетних до насильства не був покараний, досі не звільнені люди з в'язниць. Так не піде. Так не буде", - підкреслила Колеснікова.
За її словами, "завтра ми подаємо заяву на порушення кримінальної справи за фактом смерті людей, знущань, незаконних дій правоохоронних органів, всі повинні понести відповідальність згідно із Законом Республіки Білорусь".
"Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих на мирних акціях і акціях незгоди. І тих 4 тисяч осіб, які залишаються у в'язниці", - додала Колеснікова.
Як повідомлялося, на сьомий день після президентських виборів у Мінську проходить найбільш численний мітинг противників президента Олександра Лукашенка. В акції, за оцінками ЗМІ, бере участь до 200 тисяч осіб, які незгодні з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства.
Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до офіційних результатів, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.
Затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцезнаходження близько 80 осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.
З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. Протестувальники не згодні з оголошеними підсумками виборів глави держави, згідно з якими за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тихановську-10,12%.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.