На мітингу опозиції в Мінську вимагають відставки Лукашенка

Учасники багатотисячного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу представниці об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марії Колеснікової про відставку чинного президента Олександра Лукашенка.

"Наша головна вимога - колишній президент повинен подати у відставку. 26 років кошмару мають закінчиться, це не повинно тривати", - заявила Колеснікова під схвальні вигуки мітингувальників, повідомляє агентство "Інтерфакс". "Ми повністю підтримуємо основний пункт у програмі Світлани Тихановської - проведення нових чесних виборів", - додала Колеснікова.

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Вона заявила, що "згідно з численними свідченнями Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня". "Ми не заспокоїмося, поки нинішня влада не піде у відставку і Білорусь не стане вільною країною", - підкреслила Колеснікова.

Мітинг опозиції в Мінську, що відбувся 16 серпня, за оцінками ЗМІ, став наймасовішим у Білорусі

Крім того, учасники мітингу зі схваленням сприйняли заяву політикині про необхідність негайного припинення насильства на вулицях білоруських міст і притягнення винних до відповідальності. "Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Жоден з причетних до насильства не був покараний, досі не звільнені люди з в'язниць. Так не піде. Так не буде", - підкреслила Колеснікова.

За її словами, "завтра ми подаємо заяву на порушення кримінальної справи за фактом смерті людей, знущань, незаконних дій правоохоронних органів, всі повинні понести відповідальність згідно із Законом Республіки Білорусь".

"Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих на мирних акціях і акціях незгоди. І тих 4 тисяч осіб, які залишаються у в'язниці", - додала Колеснікова.

Як повідомлялося, на сьомий день після президентських виборів у Мінську проходить найбільш численний мітинг противників президента Олександра Лукашенка. В акції, за оцінками ЗМІ, бере участь до 200 тисяч осіб, які незгодні з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства.

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Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до офіційних результатів, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцезнаходження близько 80 осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. Протестувальники не згодні з оголошеними підсумками виборів глави держави, згідно з якими за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тихановську-10,12%.