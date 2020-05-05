На межі колапсу: третині зайнятих у туризмі у Німеччині загрожує безробіття

У німецькій туристичній індустрії побоюються масового безробіття й колапсу через економічні наслідки пандемії коронавірусу. Зокрема, згідно з прогнозами, близько мільйона працівників галузі можуть опинитися без роботи. Про це заявив голова Федерального об'єднання німецької туристичної індустрії Міхаель Френцель (Michael Frenzel) виданню Welt am Sonntag у неділю, 10 травня.

"За нашими оцінками, серед близько трьох мільйонів працівників туристичного й готельно-ресторанного бізнесу безробіття загрожує близько мільйону", - заявив представник галузі. Він повідомив, що майже 70 відсотків працівників туріндустрії вже отримують державну допомогу через неповну зайнятість.

Френцель також поінформував, що дві третини з майже 11 тисяч турфірм і 2300 організаторів заходів, опитаних об'єднанням, вважають, що їм може загрожувати банкрутство в найближчій або середньостроковій перспективі.

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Економічна ситуація в турбізнесі "катастрофічно загострилася", констатував Френцель. Він стверджує, що до середини червня галузь втратить майже 11 мільярдів євро обороту. До цього додаються відшкодування клієнтам через скасовані подорожі обсягом у 3-4 мільярди євро, передає AFP.

Френцель наполягає, щоб держава дозволила туроператорам не повертати клієнтам гроші за скасовані відпустки, а пропонувати сертифікати, які можна використати для бронювання інших подорожей. Уряд Німеччини попередньо планував дозволити туроператорам та авіакомпаніям діяти таким чином, однак Єврокомісія відхиляє цей план. Єврокомісія посилається на законодавство ЄС про захист прав споживачів, згідно з яким клієнти можуть обирати, чи вимагати від турагенцій повернення коштів, а чи скористатися сертифікатом для бронювання інших послуг.