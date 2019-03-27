 На Мальті трьох мігрантів обвинуватили в тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

На Мальті трьох мігрантів обвинуватили в тероризмі

Трьох африканців, які біля берегів Лівії захопили торговельне судно, на Мальті обвинуватили в тероризмі. Їм загрожує до 30 років ув'язнення.

Поліцейський виводить із суду одного з обвинувачених у тероризмі

Поліцейський виводить із суду одного з обвинувачених у тероризмі

Троє молодих мігрантів, які захопили біля берегів Лівії торговельне судно, яке врятувало їх та ще понад 100 осіб, на Мальті обвинуватили в тероризмі. Тепер громадянам Гвінеї та Кот-д'Івуару віком 15, 16 та 19 років загрожує до 30 років ув'язнення, повідомляє в суботу, 30 березня, агенція AFP.

Нагадаємо, 27 березня танкер El Hiblu 1 врятував у Середземному морі в міжнародних водах біля узбережжя Лівії 108 мігрантів, серед яких також були жінки та діти. Та коли врятовані почули, що їх повернуть до Лівії, вони захопили судно та змусили капітана спрямувати танкер до Мальти.

Мальтійські військові, однак, взяли судно під свій контроль, і ввечері 28 березня воно увійшло до порту Валлетти. Троє мігрантів, яких обвинувачують у захопленні судна, були заарештовані, решту доставили в центр прийому біженців.

26 березня Європейський Союз вирішив призупинити подальше проведення військово-морської операції "Софія" поблизу узбережжя Лівії, що націлена на боротьбу з контрабандистами й порятунок біженців. До цього призвела неспроможність країн-членів ЄС домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів.

DW.COM

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