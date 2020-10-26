На Мальті виправдали німецького капітана судна Lifeline, що рятувало мігрантів

Німецький капітан Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) домігся на Мальті скасування штрафу у 10 тисяч євро, який він отримав після доправлення в цю країну понад 200 врятованих мігрантів на судні Lifeline. Про відповідне рішення апеляційного суду у Валетті у середу, 7 січня, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Суддя апеляційної інстанції мотивував своє рішення тим, що прокуратура не змогла довести наявність у Райша злочинних намірів, коли він влітку 2018 року спрямував свій корабель у мальтійські територіальні води.

"Неймовірно. Я переміг", - написав Райш на своїй сторінці у соцмережі Twitter у вівторок 7 січня.

Раніше про виправдання Райша повідомило дрезденське товариство порятунку на водах Mission Lifeline. Як повідомлялося, у травні 2019 року Райша визнали винним у порушенні правил реєстрації корабля Lifeline, що ходив під прапором Нідерландів. Суд першої інстанції оштрафував його тоді на 10 тисяч євро.

Влітку 2018 року команда судна Lifeline врятувала біля узбережжя Лівії 234 нелегальних мігранта.