 На Мальдівах підтвердили перемогу опозиціонера на президентських виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

На Мальдівах підтвердили перемогу опозиціонера на президентських виборах

На президентських виборах на Мальдівах несподівану перемогу здобув представник опозиції Ібрагім Мохамед Соліх.

Переможець виборів Ібрагім Мохамед Соліх

Переможець виборів Ібрагім Мохамед Соліх

Виборча комісія Мальдівів у суботу, 29 вересня, оприлюднила остаточні результати президентських виборів, що відбулися в країні 23 вересня. Згідно з ними, перемогу здобув опозиціонер Ібрагім Мохамед Соліх, якого підтримали 58,4 відсотка виборців. За його суперника - чинного мальдівського президента Яміна Абдулу Гаюма - проголосували 41,6 відсотка виборців, повідомляє агентство AP. Виборча комісія вже оприлюднювала проміжні результати виборів, які стали несподіванкою для країни.

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З моменту свого обрання у 2013 році Ямін придушував діяльність опозиції та запроторив за ґрати першого демократично обраного презиента Мальдівів, а також суддів верховного суду. Він також консолідував владу в країні, взявши під контроль суди, державний апарат, поліцію та армію. Зокрема, в лютому він запровадив на Мальдівах назвичайний стан після того, як верховний суд країни ухвалив рішення звільнити з ув'язнення кількох політичних лідерів.

56-річний переможець виборів Соліх є ветераном демократичного руху та колишнім лідером парламентської більшості. Він став кандидатом у президенти від Мальдівської демократичної партії після того, як чимало інших його популярних однопартійців опинилися за ґратами або у вигнанні. 

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