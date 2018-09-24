На Мальдівах підтвердили перемогу опозиціонера на президентських виборах

Виборча комісія Мальдівів у суботу, 29 вересня, оприлюднила остаточні результати президентських виборів, що відбулися в країні 23 вересня. Згідно з ними, перемогу здобув опозиціонер Ібрагім Мохамед Соліх, якого підтримали 58,4 відсотка виборців. За його суперника - чинного мальдівського президента Яміна Абдулу Гаюма - проголосували 41,6 відсотка виборців, повідомляє агентство AP. Виборча комісія вже оприлюднювала проміжні результати виборів, які стали несподіванкою для країни.

З моменту свого обрання у 2013 році Ямін придушував діяльність опозиції та запроторив за ґрати першого демократично обраного презиента Мальдівів, а також суддів верховного суду. Він також консолідував владу в країні, взявши під контроль суди, державний апарат, поліцію та армію. Зокрема, в лютому він запровадив на Мальдівах назвичайний стан після того, як верховний суд країни ухвалив рішення звільнити з ув'язнення кількох політичних лідерів.

56-річний переможець виборів Соліх є ветераном демократичного руху та колишнім лідером парламентської більшості. Він став кандидатом у президенти від Мальдівської демократичної партії після того, як чимало інших його популярних однопартійців опинилися за ґратами або у вигнанні.