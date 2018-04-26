На Майорці та Ібіці для туристів запроваджують частковий "сухий закон"

Влада Балеарських островів - популярного серед європейських туристів регіону Іспанії - ухвалила рішення значно обмежити можливості для так званого алкогольного туризму.

Регіональний уряд, який розташований у столиці Балеарських островів, місті Пальма-де-Майорка, у п'ятницю, 17 січня, ухвалив закон, який передбачає заборону організації та рекламування барних турів, а також промотування продажів алкогольних напоїв з використанням "відкритих барів" та "щасливих годин", коли клієнтам пропонується купити алкоголь зі знижками. Готелям, які працюють за схемою all-inklusive, заборонено пропонувати своїм постояльцям алкогольні напої в необмеженій кількості - одній особі під час обіду та вечері пропонуватиметься не більше трьох алкогольних напоїв.

Також у готелях Балеарських островів цим законом туристам заборонили стрибати у басейни - цей популярний вид розваг серед туристів призвів у минулому до багатьох випадків травмування та кількох смертей, нагадує агенція AP. За порушення цієї заборони туристам загрожуватиме штраф у 60 тисяч євро та виселення з готелю.

Також законом забороняються автомати з продажу алкогольних напоїв, а магазини не матимуть права продавати їх з 21:30 вечора до восьмої години ранку.

Нововведення набудуть чинності з початку лютого 2020 року і діятимуть протягом наступних п'яти років. Але вони поширюватимуться не на всі Балеарські острови, а лише на кілька найпроблемніших районів - пляжний район Платья-де-Пальма у Пальма-де-Майорці, місто Магалуф на Майорці, а також район Вест-Енд міста Сан-Антоніо на західному узбережжі острова Ібіца.

Своє рішення уряд Балеарських островів обґрунтував тим, що прагне підвищити якість туризму. В уряді наголошують, що такі обмеження є безпрецедентними для Європи. Острови Майорка та Ібіца є одними з найпопулярніших туристичних напрямків в Європі, особливу популярність, завдяки великій кількості нічних клубів, вони мають серед європейської молоді, насамперед з Великобританії, Німеччини та Ірландії.