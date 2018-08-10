 На лікування до Німеччини відправили ще 15 українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

На лікування до Німеччини відправили ще 15 українських військових

Клініки німецького Бундесверу приймають на лікування чергову групу військових з України, поранених під час бойових дій на Донбасі. Це вже восьма така гуманітарна місія німецької сторони.

Медичний аеробус A310 MEDEVAC у Берліні (архівне фото)

Медичний аеробус A310 MEDEVAC у Берліні (архівне фото)

Група українських військових, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, у вівторок, 14 травня, спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу відбула на лікування до Німеччини. У складі групи - 15 військових, їх попередньо відібрала та підготувала до транспортування команда лікарів Бундесверу, яка кілька днів тому прибула в Україну.

З 2014 року це вже восьмий раз, коли українські військові отримують можливість лікуватися в госпіталях німецьких збройних сил. До цього часу медичну допомогу у ФРН вже отримали 112 поранених українських військових, 88 з них пройшли стаціонарне лікування у клініках Бундесверу. 

Українців доправлять в три клініки Бундесверу

Старший лікар групи німецьких медиків Міхаель Уль

Старший лікар групи німецьких медиків Міхаель Уль

Як зазначив старший лікар команди німецьких медиків Міхаель Уль (Michael Uhl), військові, яких доправлять на лікування у клініки Бундесверу в Берліні, Ульмі та Кобленці, переважно - з тяжкими осколковими пораненнями. "Такі поранення небезпечні тим, що спричиняють великий ризик занесення інфекцій. Ми високо оцінюємо рівень кваліфікації українських військових медиків, які надали пораненим всю необхідну первинну і хірургічну допомогу", - сказав Уль.

За його словами, тривалість лікування українських військових, якими вже опікувалися лікарі Бундесверу, в середньому становила не менше трьох місяців. П'ятеро поранених лікуються вже понад рік. Окрім того, деяким пацієнтам доводилося проходити курс реабілітації по кілька разів і час від часу повертатися до Німеччини. За словами лікарів, тривала допомога необхідна для відновлення функцій уражених кінцівок.

Німецький військовий аташе Норберт Гесс

Німецький військовий аташе Норберт Гесс

Медичні місії ФРН триватимуть

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel) нагадав, що перші 20 поранених під час сутичок на Майдані українців були доправлені в німецькі клініки ще в 2014 році. Відтоді ФРН постійно надає таку допомогу вже військовим, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі. Теперішня медична місія також буде не останньою, висловив сподівання посол. "Це - прояв нашої солідарності і дружби з українським народом, який змушений захищати свою територіальну цілісність і суверенітет", - сказав Райхель.

Німецький військовий аташе Норберт Гесс (Norbert Hess) запевнив, що Бундесвер продовжить медичні місії з допомоги Україні. За його словами, військові - це особлива категорія громадян, які ризикують своїм життям і здоров'ям, тому вони потребують підтримки в разі поранення - і не лише підтримки України, а й її партнерів. "Це дозволяє суттєво розвантажити наших українських колег -  військових медиків", - додав Гесс.

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