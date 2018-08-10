На лікування до Німеччини відправили ще 15 українських військових

Група українських військових, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, у вівторок, 14 травня, спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу відбула на лікування до Німеччини. У складі групи - 15 військових, їх попередньо відібрала та підготувала до транспортування команда лікарів Бундесверу, яка кілька днів тому прибула в Україну.

З 2014 року це вже восьмий раз, коли українські військові отримують можливість лікуватися в госпіталях німецьких збройних сил. До цього часу медичну допомогу у ФРН вже отримали 112 поранених українських військових, 88 з них пройшли стаціонарне лікування у клініках Бундесверу.

Українців доправлять в три клініки Бундесверу

Старший лікар групи німецьких медиків Міхаель Уль

Як зазначив старший лікар команди німецьких медиків Міхаель Уль (Michael Uhl), військові, яких доправлять на лікування у клініки Бундесверу в Берліні, Ульмі та Кобленці, переважно - з тяжкими осколковими пораненнями. "Такі поранення небезпечні тим, що спричиняють великий ризик занесення інфекцій. Ми високо оцінюємо рівень кваліфікації українських військових медиків, які надали пораненим всю необхідну первинну і хірургічну допомогу", - сказав Уль.

За його словами, тривалість лікування українських військових, якими вже опікувалися лікарі Бундесверу, в середньому становила не менше трьох місяців. П'ятеро поранених лікуються вже понад рік. Окрім того, деяким пацієнтам доводилося проходити курс реабілітації по кілька разів і час від часу повертатися до Німеччини. За словами лікарів, тривала допомога необхідна для відновлення функцій уражених кінцівок.

Німецький військовий аташе Норберт Гесс

Медичні місії ФРН триватимуть

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel) нагадав, що перші 20 поранених під час сутичок на Майдані українців були доправлені в німецькі клініки ще в 2014 році. Відтоді ФРН постійно надає таку допомогу вже військовим, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі. Теперішня медична місія також буде не останньою, висловив сподівання посол. "Це - прояв нашої солідарності і дружби з українським народом, який змушений захищати свою територіальну цілісність і суверенітет", - сказав Райхель.

Німецький військовий аташе Норберт Гесс (Norbert Hess) запевнив, що Бундесвер продовжить медичні місії з допомоги Україні. За його словами, військові - це особлива категорія громадян, які ризикують своїм життям і здоров'ям, тому вони потребують підтримки в разі поранення - і не лише підтримки України, а й її партнерів. "Це дозволяє суттєво розвантажити наших українських колег - військових медиків", - додав Гесс.