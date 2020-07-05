На Львівщині частково послабили карантин

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у понеділок, 6 липня, ухвалила рішення частково послабити карантинні обмеження в області, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, пояснюється у повідомленні. А це, мовляв, дозволяє почати послаблення карантину.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92 відсотка при нормі менш як 11 відсотків. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 28,03 відсотка при нормі менш як 10 відсотків. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому за дотримання обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Читайте також: Чому поширення коронавірусу прогресує на Львівщині

Згідно із рішенням комісії, з 7 липня дозволено роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів та фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

Крім того, дозволили проведення релігійних заходів за участі понад однієї людини на п'ять квадратних метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра.

Читайте також: У Львівській області карантин продовжили до 7 липня

Водночас обласна комісія доручила до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. "Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу ослаблення карантину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Львівська область залишається регіоном України з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО), станом на вечір 6 липня з початку пандемії у цьому регіоні виявлено 6301 випадок інфікування коронавірусом. В останні тижні в області фіксували також найбільшу добову кількість нових випадків.

У середині травня Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про певне пом'якшення карантинних обмежень, однак загострення епідемічної ситуації не дозволяло перейти до наступного етапу послаблень в рамках запровадженого урядом з 22 травня "адаптивного карантину".