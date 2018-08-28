На Львівщині стартували військові навчання Rapid Trident-2018

На Львівщині у понеділок, 3 вересня, розпочалися багатонаціональні військові навчання Rapid Trident-2018. Відкриття навчань відбулося на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляється на сторінці Rapid Trident-2018 у соцмережі Facebook.

На відкритті навчань була присутня, зокрема, і посолка США в Україні Марі Йованович. "США беруть участь у цих навчаннях через те, що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми міцніші, коли ми діємо разом - це істина як для військових, так і всього громадянського суспільства", - зауважила вона під час свого виступу на відкритті навчань.

Своєю чергою співкерівник навчань з американського боку полковник Тім Клівленд наголосив, що Rapid Trident-2018 є гарною можливістю для союзників та партнерів "попрацювати з українською стороною, передавати досвід і вчитися самим". "Ці навчання - це унікальна можливість для всіх командирів перевірити боєздатність своїх підрозділів, відпрацювати тактику дій спільно на одній території", - сказав він.

Rapid Trident-2018 є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів ЗСУ, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Управління держохорони) та військових підрозділів іноземних держав. У навчаннях беруть участь військові підрозділи 10 країн-членів НАТО та чотирьох країн-партнерів НАТО: України, США, Азербайджану, Болгарії, Великобританії, Грузії, Данії, Канади, Литви, Молдови, Німеччини, Румунії, Польщі, Туреччини.

Загалом до навчань залучено понад 350 одиниць техніки і 2,2 тисячі військовослужбовців, які тренуються на одному з найбільших у Європі Яворівському військовому полігоні. Навчання триватимуть два тижні, до 15 вересня включно, та складатимуться з двох фаз - командно-штабної та польової. За цей час українські військові та їхні колеги з країн-партнерів відпрацюють низку завдань як бойового, так і логістичного та гуманітарного характеру.