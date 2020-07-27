На Львівщині відкрили справу проти хлопця, який закрив кошеня в банці

Поліцейські Львівщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. 26 липня, під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомий чоловік помістив кошеня у скляну банку і нібито закрив ємкість металевою кришкою для консервацій.

Співробітники Сокальського відділення поліції встановили особу чоловіка, зображеного на відео, - ним виявився 20-річний мешканець одного з сіл району. Також поліцейські оглянули кошеня - воно здорове та неушкоджене.

За фактом слідчі територіального відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України щодо жорстокого поводження з тваринами. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.