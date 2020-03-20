 На Луганщині від обстрілів бойовиків 28 квітня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Новини

На Луганщині від обстрілів бойовиків 28 квітня загинув український військовий

Український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям, зазначили в пресцентрі ООС.

На Луганщині 28 квітня загинув український військовий

На Луганщині 28 квітня загинув український військовий

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі у вівторок, 28 квітня, загинув український військовий, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Військовий загинув на Луганщині, напередодні бойовики вели обстріли в Луганській області з районів населених пунктів Голубівське та Первомайськ. "На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

У повідомленні, оприлюдненому вранці у середу, 29 квітня, зазначається, що минулої доби бойовики на Донбасі загалом 17 разів порушували режим припинення вогню, зокрема із зброї, забороненої мінськими домовленностями. Під їхні обстріли потрапили позиції українських військових біля Кам’янки, Опитного, Павлополя, Старогнатівки, Кримського, Зайцевого, Оріхового, Хутора Вільний. 

Крім цього, бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі  обстріляли ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. 

Від початку доби 29 квітня бойовики вже двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, зазначається в повідомленні пресцентру ООС.

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