 На Лесбосі не хочуть бачити ні нових біженців, ні закритих центрів для них | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.03.2020

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Європа

На Лесбосі не хочуть бачити ні нових біженців, ні закритих центрів для них

Жителі Лесбосу захищаються від напливу мігрантів після відкриття Туреччиною кордону з Грецією. Ситуація на острові загострюється через розташований на ньому табір біженців Моріа. Репортаж DW.

Біженці чекають, щоб їх перевезли до таборів

Біженці чекають, щоб їх перевезли до таборів.

Після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про відкриття турецько-грецького кордону для сирійських біженців, на Лесбосі місцеві жителі намагаються самостійно вирішити питання захисту острова від мігрантів. Вони блокують дорогу в табір біженців Моріа, закидають камінням машини, що проїжджають, і заважають причалити до берега надувним човнам із Туреччини, зіштовхуючи їх назад у воду.

Чаша терпіння жителів Лесбосу переповнена - вони не вірять в ефективність міграційної політики влади, не хочуть більше приймати тих, хто шукає захисту в ЄС, і, судячи з усього, готові домагатися цього, використовуючи радикальні заходи. Тим часом у переповненому таборі Моріа біженці перебувають у катастрофічних умовах. Репортаж DW.

Біженці на Лесбосі з'явилися ще в 1990-х

"30 тисяч людей живуть в Мітіліні (адміністративний центр Лесбосу - Ред.). При цьому на острові розміщені 25 тисяч біженців. Одні тільки ці цифри наочно показують, наскільки абсурдна ситуація ", - обурюється 87-річна Христина Чатцідакі.

Христина Чатцідакі

Христина Чатцідакі

За її словами, біженці з'явилися тут зовсім не в 2015 році. Ще в 1990-х роках на острів, згадує Чатцідакі, прибували в першу чергу ті, хто рятувався від громадянської війни в Югославії. З тих пір жінка займається підтримкою біженців і налагодженням хороших відносин між греками і мігрантами.

Число останніх на Лесбосі незабаром може сильно зрости. За даними місцевих ЗМІ, тільки в минулу неділю, 1 березня, вранці на гумових човнах з Туреччини до Лесбосу вдалося дістатися трьом сотням людей. Повідомлення про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкрив кордон з Грецією для сирійських біженців, зовсім не обрадувало жителів островів Лесбос, Хіос і Самос. Там з тривогою спостерігають за тим, що від турецького узбережжя вже готова відчалити незліченна кількість човнів - з людьми, які місяцями або навіть роками чекали можливості потрапити в Європу.

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Афіни і Брюссель перегнули палицю

Через дедалі більшу кількість мігрантів жителі Лесбосу відчувають себе кинутими один на один з актуальною кризою, яка дедалі більше загострюється. Для них незрозуміло, чому грецький уряд і керівництво Євросоюзу продовжують покладатися на угоду з Туреччиною щодо питань біженців, яка, очевидно, після демаршу Ердогана остаточно провалилася.

Тим часом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс має намір взяти ситуацію під контроль за допомогою двох заходів: посилення закону про надання притулку і спорудження на островах закритих центрів для біженців. При цьому незрозуміло, чи вдасться йому втілити ці плани в життя - проти будівництва центрів налаштовані жителі островів.

"Не можна просто посадити в тюрму людей, які жили поруч з нами роками, - впевнений власник крамниці в центрі Мітіліні, найбільшого міста на Лесбосі. - Так ми їх просто робимо злочинцями". Аналогічної думки дотримуються багато жителів острова, які минулого тижня вийшли на вулиці та влаштували справжні бої з поліцією, протестуючи проти зведення закритих центрів.

Голод і насильство в таборах біженців

"Це дуже дивно. Вперше на острові всі єдині - від крайніх правих до крайніх лівих", - з подивом констатує 40-річний вчитель з Мітіліні. Але влада Греції теж не збирається відступати - у відповідь на протести вони відправили на острів з Афін сумнозвісний спецпідрозділ поліції МАТ, який спеціалізується на боротьбі з масовими заворушеннями.

Журналіста атакують жителі острова Лесбос, які намагаються не допустити мігрантів.

Журналіста атакують жителі острова Лесбос, які намагаються не допустити мігрантів.

Роботи зі зведення закритого центру вже почалися на Самосі, і багато жителів Лесбосу хочуть за всяку ціну запобігти появі такого ж центру на їхньому острові. Христина Чатцідакі, яка давно бере участь у наданні допомоги мігрантам, злиться, коли жителів Лесбосу тепер огульно звинувачують у ксенофобії. Жінка визнає, що серед її земляків є неонацисти, але "це лише невелика група". Більшість, на її думку, просто вважає, що опинилася в дуже складній ситуації.

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Біженці в Моріа чекають вирішення своєї долі роками

Тим часом напруга зростає і в таборі біженців Моріа, там все частіше спалахують жорстокі зіткнення. Крім обмежених і часом просто негуманних умов на шукачів притулку негативно впливає невизначеність їхнього майбутнього. Часто мігранти змушені чекати на вирішення своєї долі не шість місяців, як встановлено законом, а роками.

Мігрантка щойно прибула до міста Скала Сікамінія, розташованому на грецькому острові Лесбос.

Мігрантка щойно прибула до міста Скала Сікамінія, розташованому на грецькому острові Лесбос.

42-річний чоловік з Нігерії живе в Морії з 2017 року. Умови проживання в таборі, за його висловом, нестерпні: "Будь ласка, заберіть нас звідси. Ми страждаємо тут і просимо європейців допомогти нам". Правозахиснику Саламу Алдіну всі ці проблеми добре знайомі. У Данії він заснував неурядову організацію Team Humanity, яка управляє центром, розташованим поруч з табором біженців Моріа.

Грецька влада в 2019 році вислали Алдіна з країни, оскільки, як вважає правозахисник, його діяльність була для них як більмо на оці. Алдін активно привертав увагу громадськості до скарг біженців і часто спілкувався з журналістами. Зараз правозахисник стурбований тим, що Туреччина знову відкрила кордони для мігрантів: "Багато людей прибудуть до Греції, але багато й потоне в морі. Грецька армія розвертатиме човни назад, що призведе до нещасних випадків".

Але навіть ті, кому в підсумку пощастить дістатися до берегів грецьких островів не будуть в безпеці. "У таборах для біженців не вистачає їжі, ситуація там загостриться, почнуться сутички з поліцією. Та й жителям островів, в кінці кінців, увірветься терпець. Зараз ми перебуваємо в більш ніж критичному стані", - зазначив Салам Алдін.

  • Загострення в Ідлібі

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  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

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  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


 

DW.COM

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Докладно

Біженці чекають, щоб їх перевезли до таборів

На Лесбосі не хочуть бачити біженців і центрів для них

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