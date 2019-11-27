 На Криті стався землетрус магнітудою 6,1 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

На Криті стався землетрус магнітудою 6,1

Землетрус уразив острів Крит, не призвівши, за попередніми даними, до загибелі людей. Водночас кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 28 осіб.

Гавань міста Іракліон на Криті

Гавань міста Іракліон на Криті

Грецький острів Крит, що знаходиться у Середземному морі, постраждав у середу, 27 листопада, від землетрусу магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. За даними афінської геологічної служби, поштовхи розпочалися о 9:23 ранку за місцевим часом. При цьому епіцентр землетрусу, за даними науковців, знаходився на глибині 70 кілометрів від рівня моря.

Глава місцевої адміністрації Ставрос Арнаутакіс зазначив, що землетрус відчувався на всій території острова. "Але на щастя про ушкодження нічого не відомо", - додав чиновник.

Також у цей день стало відомо про збільшення  до 28 осібкількості загиблих під час руйнівного землетрусу в Албанії. Травмовано понад 600 людей, при цьому деяких з них госпіталізовано з важкими травмами.

Землетрус у Албанії призвів до руйнування низки будинків та загибелі людей, які у них знаходилися

Землетрус у Албанії призвів до руйнування низки будинків та загибелі людей, які у них знаходилися

Найбільше внаслідок землетрусу постраждало місто Дуррес, де загинули десятеро людей, і Тумане, де були знайдені тіла п'ятьох осіб, повідомила албанська міністерка оборони Ольта Джачка. Ще одна людина загинула, вистрибнувши з вікна у місті Курбін.

Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався на західному узбережжі Албанії 26 листопада близько 4 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зареєстрували за 10 кілометрів на північ від портового міста Дуррес і за 30 кілометрів на захід від Тирани. Загалом було зафіксовано близько 100 поштовхів. 

Через кілька годин землетрус магнітудою 5,4 бала стався в Боснії і Герцеговині, але він обійшовся без постраждалих.

Це не перший потужний землетрус у Албанії цього року. У вересні внаслідок поштовхів магнітудою 5,8 балів було травмовано більше сотні людей.

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