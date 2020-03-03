На КПВВ на Донбасі запровадили обмеження через коронавірус

Із 7 березня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) запровадили обмеження через коронавірус, повідомляє пресслужба урядового порталу України.

"У зв'язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом командувача Об'єднаних сил у контрольних пунктах в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 7:00 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Відтепер усіх осіб, що перетинають КПВВ, оглянуть та перевірять їхню температуру. У разі виявлення ознак, схожих на симптоми коронавірусу, до цих осіб "застосують обмежувальні заходи".

Громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусом, доставлять до лікарні. А особам без реєстрації на підконтрольній українському уряду території не дозволять перетнути КПВВ.

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом осіб зростає у багатьох країнах. Загалом у світі вже зафіксовано більше сотні тисяч заражених коронавірусом.

Як повідомлялося, на круїзному лайнері Grand Princess, що стоїть на якорі біля узбережжя Каліфорнії, виявили 21 інфікованого коронавірусом. На борту корабля перебувають 3500 осіб, серед яких, за даними МЗС України, 49 українців. У США жертвами коронавірусу стали вже 17 осіб.

Дивитись відео 04:24 Поділитись Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (05.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YvzH Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (05.03.2020)