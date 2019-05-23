На кордоні РФ і Литви: чому сусіди стають ворогами? (відео)

Колись литовське місто Таураге та російський Совєтськ були у складі СРСР. Тепер Таураге - у ЄС, а Совєтськ - у Росії. Мешканці міст кажуть, що різниця у рівні життя стає дедалі відчутнішою. Спецрепортаж DW.
Радянського Союзу давно вже немає, а Совєтськ - є. Тихе провінційне російське місто зберігло й радянські традиції. Першотравень цього року тут святкували з розмахом, у місті пройшла багатотисячна демонстрація. У ній традиційно взяли участь працівники бюджетних установ.
Країна-член Євросоюзу Литва межує з Білоруссю, російським ексклавом Калінінградом та іншими членами ЄС. Контрабандисти та спецслужби використовують її як ворота у Західну Європу, пише оглядач DW Джонатан Браун. (26.12.2016)
Варшава, Вільнюс і Таллінн занепокоєні переміщенням російських ракет у Калінінград, у Балтії допускають, що цей крок стане ескалацією протистояння Москви із Заходом. (09.10.2016)
15 років після вступу до ЄС були не простими для країн Східної Європи. Але за цей час вони навчилися користуватися механізмами Союзу і захищати свої інтереси, вважає Борис Кальнокі. (02.05.2019)
Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб у зв'язку зі штурмом телецентру 13 січня 1991 року. Тюремні терміни - від 4 до 14 років. Цей процес посилив нову хвилю ідеологічного протистояння між Росією та Литвою. (27.03.2019)