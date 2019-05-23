 На кордоні РФ і Литви: чому сусіди стають ворогами? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 25.05.2019

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На кордоні РФ і Литви: чому сусіди стають ворогами? (відео)

Колись литовське місто Таураге та російський Совєтськ були у складі СРСР. Тепер Таураге - у ЄС, а Совєтськ - у Росії. Мешканці міст кажуть, що різниця у рівні життя стає дедалі відчутнішою. Спецрепортаж DW.

Річка Німан проходить кордоном між Литвою та Калінінградською областю Росії

Річка Німан проходить кордоном між Литвою та Калінінградською областю Росії

Радянського Союзу давно вже немає, а Совєтськ - є. Тихе провінційне російське місто зберігло й радянські традиції. Першотравень цього року тут святкували з розмахом, у місті пройшла багатотисячна демонстрація. У ній традиційно взяли участь працівники бюджетних установ. 

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Литва: між шпигунами і контрабандистами

Країна-член Євросоюзу Литва межує з Білоруссю, російським ексклавом Калінінградом та іншими членами ЄС. Контрабандисти та спецслужби використовують її як ворота у Західну Європу, пише оглядач DW Джонатан Браун. (26.12.2016)  

Польща та країни Балтії стривожені "Іскандерами" у Калінінграді

Варшава, Вільнюс і Таллінн занепокоєні переміщенням російських ракет у Калінінград, у Балтії допускають, що цей крок стане ескалацією протистояння Москви із Заходом. (09.10.2016)  

Коментар: Східна Європа вивчила свій урок

15 років після вступу до ЄС були не простими для країн Східної Європи. Але за цей час вони навчилися користуватися механізмами Союзу і захищати свої інтереси, вважає Борис Кальнокі. (02.05.2019)  

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб у зв'язку зі штурмом телецентру 13 січня 1991 року. Тюремні терміни - від 4 до 14 років. Цей процес посилив нову хвилю ідеологічного протистояння між Росією та Литвою. (27.03.2019)  

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Плавуча фотоелектростанція на Круоніській ГАЕС у Литві стане першою в Балтійському регіоні. Глобальний ринок плавучої фотовольтаїки розвивається, виграти від цього можуть такі невеликі країни як Литва. (11.04.2019)  

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Колись литовське місто Таураге та російський Совєтськ були у складі СРСР. Тепер Таураге - у ЄС, а Совєтськ - у Росії. Мешканці міст кажуть, що різниця між рівнем життя стає дедалі відчутнішою.

На кордоні Росії та Литви: чому сусіди стають ворогами? (24.05.2019) 24.05.2019

Литовське місто Таураге та російський Совєтськ колись були у складі СРСР. Тепер Таураге - у ЄС та НАТО, а Совєтськ - у РФ. Спецрепортаж DW про життя у містах-побратимах.