На кордоні РФ і Литви: чому сусіди стають ворогами? (відео)

Коментар: Східна Європа вивчила свій урок

15 років після вступу до ЄС були не простими для країн Східної Європи. Але за цей час вони навчилися користуватися механізмами Союзу і захищати свої інтереси, вважає Борис Кальнокі. (02.05.2019)