 На кордоні Росії і Білорусі затримали трьох членів ″Відкритої Росії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Новини

На кордоні Росії і Білорусі затримали трьох членів "Відкритої Росії"

Троє членів "Відкритої Росії" прямували до Білорусі для спостереження за президентськими виборами. Їх зняли з рейсового автобуса і затримали без пояснення причин. Серед затриманих голова організації Андрій Пивоваров.

На російсько-білоруському кордоні

На російсько-білоруському кордоні (архівне фото)

На російсько-білоруському кордоні затримано виконавчого директорка російської громадської організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова. Затримання сталося в суботу, 8 серпня, повідомляється в Twitter-акаунті організації. Разом Пивоваровим затримано членів петербурзького відділення "Відкритої Росії" Данила Потапова і Олександра Федосєєва.

За словами голови організації Анастасії Буракової, на які посилається "МБХ медіа", активісти їхали в Білорусь для спостереження за президентськими виборами 9 серпня. Їх без надання пояснень зняли з рейсового автобуса і затримали російські прикордонники близько 7:00 ранку в Псковській області.

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На двох активістів складають адміністративні протоколи

Як зазначається в Twitter організації, Федосєєв і Потапов перебувають на прикордонному пункті в Псковській області, "на них складають якийсь адміністративний матеріал" і обіцяють потім доставити в Псков. Натомість Андрія Пивоварова на цьому прикордонному пункті немає, повідомили адвокату "Відкритої Росії" в прикордонній службі.

На початку липня в різних містах Росії пройшли обшуки у співробітників "Відкритої Росії", заснованої колишнім олігархом Михайлом Ходорковським.

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