 На кордоні між Ізраїлем і Ліваном загострилася ситуація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

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Новини

На кордоні між Ізраїлем і Ліваном загострилася ситуація

Ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану загострилася. Ізраїльська армія обстріляла цілі в Лівані у відповідь на протитанкові ракети, запущені з ліванського боку. За офіційними даними, жертв немає.

Армія Ізраїлю обстріляла Ліван у відповідь на атаку Хезболли

Армія Ізраїлю обстріляла Ліван у відповідь на атаку "Хезболли"

З Лівану у неділю, 1 вересня, були запущені кілька протитанкових ракет у напрямку ізраїльського прикордонного міста Авівім, повідомляє ізраїльська армія. За її даними, ціллю була військова база та армійська техніка. Ізраїльська армія відповіла на вогонь майже сотнею артилерійських обстрілів та ударами з повітря в напрямку цілей на півдні Лівану.

Відповідальність за напад на Ізраїль взяли на себе бойовики ліванського шиїтського угруповання "Хезболла". Вони стверджують, що знищили одну військову машину, внаслідок якої повинні бути поранені або загиблі. Однак прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та армія країни заявили про відсутність жертв з їхнього боку.

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Жертвами ізраїльських обстрілів з повітря поблизу Дамаска стали, зокрема, двоє бойовиків "Хезболли", повідомляють спостерігачі. Тим часом у Бейруті ізраїльський дрон упав на медіацентр "Хезболли". (25.08.2019)

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Міжнародна реакція на загострення 

Сполучені Штати висловили занепокоєння через обмін обстрілами між Ліваном та Ізраїлем. "Ми знаємо про обстріли та стурбовані зростанням напруги на кордоні", - цитує агентство AFP представника Державного департаменту США. За його словами, "США повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист". Він наголосив, що "Хезболла повинна утримуватися від ворожих дій, які загрожують безпеці, стабільності та суверенітету Лівану". У Держдепі назвали нещодавний обстріл "ще одним прикладом спроби бойовиків, яких підтримує Іран, підірвати мир та безпеку в регіоні", - заявив чиновник.

Тим часом у Франції заявили, що беруть участь у "численних контактах", спрямованих на запобігання ескалації військових дій між бойовиками "Хезболли" та армією Ізраїлю. У МЗС Франції запевнили, що з кінця серпня "налагодили численні контакти в регіоні" і "постійно підтримують контакт з усіма ліванськими представниками".

Раніше прем'єр Лівану Саад Харірі закликав Францію та США "втрутитися" для послаблення напруженості. Він додав, що президент Франції Еммануель Макрон "останніми днями спілкувався по телефону з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та президентом Ірану Хассаном Рухані".

Ізраїльські дрони у Бейруті

Нагадаємо, 25 серпня у столиці Лівану Бейруті на будівлю медіацентру "Хезболли" впав ізраїльський дрон, повідомив речник руху. Унаслідок інциденту жодних руйнувань чи пошкоджень не було. Однак згодом ще один безпілотник вибухнув у повітрі в тому ж районі Бейрута. Цей вибух сильно пошкодив будівлю медіацентру, заявив речник шиїтського угруповання.

Приналежність цих дронів Ізраїлю підтвердили також і в ліванській армії, котра заявила про порушення ізраїльськими безпілотниками повітряного простору Лівану.

"Хезболла" є ліванською шиїтською партією та парамілітарною ісламістською організацією. "Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, Канадою та США. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли". 

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