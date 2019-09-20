На кліматичні протести по всьому світу вийшли мільйони людей

Близько 1,4 мільйона людей вийшли в п'ятницю, 20 вересня, в Німеччині на кліматичні демонстрації, організовані рухом Fridays for Future. Найбільша акція відбулась у Берліні - за даними організаторів, урядовим кварталом пройшли близько 270 тисяч людей. По всьому місту колони велосипедистів блокували рух на вулицях.

У Гамбурзі мітинг зібрав близько 100 тисяч людей, у Кельні - 70 тисяч, Мюнхені - 40 тисяч. В інших німецьких містах на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників.

Акція протесту в Бонні

Загалом у десятках німецьких міст відбулося близько 570 акцій. Учасники протестів, серед яких було багато молоді, тримали в руках плакати з надписами "Ви проспали, ми прокинулись", "Ця планета стає гарячішою, ніж мій хлопець", "Польоти на короткі відстані лише для бджіл". Демонстранти співали, танцювали та били в барабани.

Того ж дня німецький уряд оголосив про низку заходів на захист клімату, на які буде спрямовано 54 мільярди євро. "Fridays for Future нас всіх вразили і нагадали нам, що ми маємо робити кроки, які ми не робили в минулому", - заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Акція протесту в Парижі

На протести в Австралії загалом протягом дня вийшли близько 300 тисяч людей. У Парижі, за даними телеканалу Franceinfo, на мітинг зібралося близько 10 тисяч людей, у Брюсселі - 15 тисяч. У британській столиці організатори відзвітували про 100 тисяч мітингарів. Демонстрації Fridays for Future також відбулись у Йоганнесбург, Делі, Мумбаї, Афінах та інших містах по всьому світу.

Демонстрація в Києві

У Києві на кліматичну акцію вийшло близько двох тисяч людей. Протестувальники пройшлись центром столиці з плакатами з написами "Один градус змінює все", "В нас немає запасної планети". Організація 350.org повідомила, що демонстранти передали листівку із вимогами в Офіс президента України.

Учасники акції протесту в Мумбаї

Протестувальники вимагають від урядів більше дій для боротьби із глобальним потеплінням та для захисту клімату. Ініціаторка акції, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг під час виступу з Ньо-Йорку сказала, що не очікувала, що протест сягне такого масштабу. "Неймовірно, чого ми досягли разом. Це історичний день", - заявила вона.