На Київ рухається майже 60-кілометрова колона російської військової техніки

Триває масштабний наступ російських військ на Київ та інші міста України. Знімки із супутників, зроблені у понеділок, 28 лютого, зафіксували майже 60-кілометрову колону російської військової техніки на північному заході від Києва. Колона простягається від підступів до аеродрому "Гостомель" на півдні (25 кілометрів від центру Києва) до околиць села Прибірськ на півночі, повідомила американська супутникова компанія Maxar.

На знімках видно десятки транспортних засобів. Деякі з них перебувають на дуже великій відстані однин від одного, інші стоять групами по дві-три машини. На окремих знімках видно дим, що здіймається, очевидно, від розташованих поблизу будівель, що палають. Компанія Maxar також опублікувала фотографії, де зафіксовано перекидання вертольотів та транспортних засобів у Білорусі - менш ніж за 30 кілометрів від кордону з Україною.

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Масштабне вторгнення російських військ в Україну з різних напрямків розпочалося вранці 24 лютого. В Україні було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. ЄС, Великобританія, США та низка інших країн світу засудили агресію Росії та оголосили про масштабні санкції.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого українські війська повідомили про відбиття цілої низки російських атак на Київ. Великі бої велися за аеродром "Гостомель". Потужний опір українців сповільнив настання російських військ, проте Росія перекидає до великих українських міст дедалі більше підкріплень та посилює обстріли.

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