 На Київщині повідомили про підозру поліцейським, які тяжко поранили дитину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

На Київщині повідомили про підозру поліцейським, які тяжко поранили дитину

Двоє поліцейських у місті Переяслав-Хмельницький влаштували "тир" поряд з дитячим майданчиком, що завершилося трагедією.

Двоє п'яних поліцейських на Київщині поранили п'ятирічного хлопчика

Двоє п'яних поліцейських на Київщині поранили п'ятирічного хлопчика

Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поранили п'ятирічного хлопчика з вогнепальної зброї, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру, повідомили у неділю, 2 червня, у прес-службі прокуратури Київської області.

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Двоє правоохоронців підозрюються у спричиненні необережного тяжкого тілесного ушкодження, скоєного за попередньою змовою групою осіб, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зазначені працівники патрульної поліції 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. "Надалі домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, розташованим у місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські", - повідомили у прокуратурі.

Наразі прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і утримання під вартою і відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

1 червня у Переяславі-Хмельницькому п'ятирічний хлопчик потрапив в реанімаційне відділення з пораненням голови. Зранку 2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

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