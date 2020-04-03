На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?
Закриті через карантин школи, садочки, віддалена робота чи тимчасове безробіття звели в чотирьох стінах тисячі українських сімей. Далеко не всі виявилися до цього готовими. Про це свідчить статистика гарячих ліній: як національного колцентру, так і міжнародної правозахисної організації "Ла Страда". Правозахисники говорять про бум звернень від жертв домашнього насилля. Як "пережити" карантин з насильником? Дивіться у репортажі DW:
На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"? (31.03.2020)
Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств? (01.04.2020)
Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)
Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої. (25.03.2020)