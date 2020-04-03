 На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2020

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Політика й суспільство

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?

Symbolbild Häusliche Gewalt (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

У чотирьох стінах з насильником: що робити жертвам домашнього насильства на карантині?

Закриті через карантин школи, садочки, віддалена робота чи тимчасове безробіття звели в чотирьох стінах тисячі українських сімей. Далеко не всі виявилися до цього готовими. Про це свідчить статистика гарячих ліній: як національного колцентру, так і міжнародної правозахисної організації "Ла Страда". Правозахисники говорять про бум звернень від жертв домашнього насилля. Як "пережити" карантин з насильником? Дивіться у репортажі DW:

 

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Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

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