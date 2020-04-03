На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

Закриті через карантин школи, садочки, віддалена робота чи тимчасове безробіття звели в чотирьох стінах тисячі українських сімей. Далеко не всі виявилися до цього готовими. Про це свідчить статистика гарячих ліній: як національного колцентру, так і міжнародної правозахисної організації "Ла Страда". Правозахисники говорять про бум звернень від жертв домашнього насилля. Як "пережити" карантин з насильником? Дивіться у репортажі DW: