На Канарських островах створять тимчасові центри прийому мігрантів

Іспанія планує створити тимчасові центри прийому мігрантів на сім тисяч осіб на Канарських островах. Їх побудуть "лише за декілька тижнів", пообіцяв міністр соціальної політики та міграції Іспанії Хосе Луїс Ескріва у п'ятницю, 20 листопада, перебуваючи з візитом на островах.

Для центрів використають будівлі та земельні ділянки міністерства оборони Іспанії на островах Гран-Канарія, Тенерифе та Фуертевентура. Крім того, Ескріва анонсував побудову "стабільніших центрів" для семи тисяч мігрантів, повідомляє інформагентство dpa.

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У свою чергу, міністр транспорту Хосе Луїс Абалос під час відвідин Гран-Канарії пообіцяв виділити більше коштів для морської рятувальної служби.

У 2020 році на Канарські острови човнами прибули понад 18 тисяч мігрантів з метою одержання статусу біженця. За офіційними даними, цьогоріч на острови прибуло у понад 10 разів більше мігрантів у порівнянні з минулим роком.

Деяких мігрантів розселили у готелях на островах

Наразі близько 5500 з цих мігрантів тимчасово розміщені в 17 готелях. Це вдалося зробити, бо частина готелів через пандемію COVID-19 залишалися порожніми.

Регіональні політики закидають центральному уряду, що Канарські острови під час кризи кинули напризволяще, коли рятувальні служби та поліція повністю перевантажені. За їхніми словами, офіційний Мадрид відмовляється вивозити мігрантів з островів, бо не хоче давати сигнал, що цей архіпелаг може бути сходинкою до того, щоб потрапити на європейський материк для мігрантів.

Як повідомляє інформагентство AFP, величезний наплив прибулих мігрантів у порт Гран-Канарії спричинив ситуацію, близьку до хаосу. Близько двох тисяч людей спали в порту декілька днів, а то і тижнів, заявляють у правозахисних організаціях.

За деякими винятками, Мадрид прагне повернути нелегальних мігрантів з Канарських островів до країн, з яких вони прибули, повідомляє газета El Mundo з посиланням на міністерство закордонних справ.

За повідомленнями ЗМІ, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у п'ятницю домовлявся зі своїм марокканським колегою про пришвидшення процедури депортації нелегальних мігрантів. Більшість з новоприбулих мігрантів припливли на човнах з Марокко.