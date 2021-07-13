На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха

Виверження вулкана Кумбре-В'єха почалося в неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу. Місцева влада почала евакуацію близько тисячі людей, які проживають в селах поблизу епіцентру сейсмічної активності.

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До цього на острові, де проживають близько 85 тисяч осіб, уже приблизно тиждень фіксували підвищення сейсмічної активності. З 11 по 15 вересня в регіоні зареєстрували понад тисячу землетрусів магнітудою до 3,4.

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Попередній раз виверження вулкана на цьому острові відбулося в 1971 році. У 2011 році поблизу іншого з Канарських островів - Ієрро - відбулося підводне виверження вулкана. До архіпелагу належать також такі туристичні острови, як Гран-Канарія, Тенерифе та Лансароте.