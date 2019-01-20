 На Землі спостерігали кільцеподібне затемнення Сонця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

На Землі спостерігали кільцеподібне затемнення Сонця

Перше сонячне затемнення 2020 року було кільцеподібним. Його можна було побачити в багатьох країнах Африки та Азії.

Так затемнення сонця побачили на Тайвані

Так затемнення сонця побачили на Тайвані

Жителі багатьох країн Африки та Азії змогли побачити в неділю, 21 червня, кільцеподібне затемнення Сонця. На відміну від повного затемнення, під час кільцеподібного Місяць не повністю закриває Сонце, тож спостерігачі бачать "кільце вогню". Ця фаза тривала 38 секунд.

Це було перше сонячне затемнення в 2020 році й воно збіглося в часі з літнім сонцестоянням. Такі збіги трапляюються рідко - попереднього разу це сталося в червні 2001 року. Наступного разу ці астономічні події відбудуться того ж дня у 2039 році.

Кільцеподібне ж затемнення на Землі востаннє спостерігали 10 червня 2002 року.

  • Infografik Sonnensystem

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Вісім чи дев'ять планет?

    За наявними даними, наша Сонячна система налічує вісім чи дев'ять планет - усе залежить від того, кого запитати, адже деякі експерти до них відносять і Плутон, хоч ще 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) позбавив це небесне тіло статусу планети. Перше зображення поверхні карликової планети вчені отримали 2015 року. Але милуватися найпершими фото небесних тіл земляни могли ще 1960 року.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Меркурій

    Міжпланетна космічна станція "Марінер-10" вирушила до Меркурія 1973 року. З усіх планет Сонячної системи саме Меркурій розташований найближче до нашого Сонця. Ось це фото поверхні Меркурія, що напрочуд нагадує поверхню Місяця, космічний зонд відзняв у березні 1974 року. Відстань від Меркурія до Сонця становить від 46 до 70 мільйонів кілометрів, бо його орбіта - не ідеальне коло.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Венера

    5 лютого 1974 року "Марінер-10" зробив ось цей знімок великим планом сусідки Меркурія - Венери. Кольори на фото були посиленні НАСА, аби рельєфно зобразити помережану хмарами атмосферу Венери. Адже планета огорнена густим серпанком хмар, утворених двоокисом вуглецю. На шляху до Венери антена міжпланетної космічної станції діяла небездоганно. На додачу зонд втратив багато палива.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Земля

    Перше одержане з космосу фото, де нашу планету видно цілком, зробили камери космічного апарата "Лунар орбітер-1". Це сталося в серпні 1966 року, тобто три роки до того, як перша людина ступила на поверхню Місяця. Від останнього видно на цьому знімку на передньому плані його тінь. Знімок був частиною цілої серії таких фотографій, що мали стати в пригоді при підготовці висадки астронавтів на Місяць.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Марс

    Цей знімок великим планом сусідньої до нас планети - перша світлина поверхні іншої планети, відзнята космічним зондом. 15 липня 1965 року її відзняли камери міжпланетної космічної станції "Марінер-4". Вчені, які сподівалися побачити моря, долини та гори, були розчаровані - на фото видно лише схожі на місячний ландшафт кратери. Видання New York Times написало тоді: "Марс, ймовірно, мертва планета".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Юпітер

    19 листопада 1973 року фотокамера космічного зонду "Піонер-10" відзняла першу фотографію Юпітера з відстані 130 тисяч кілометрів. А ось космічний апарат "Юнона" робить обліт навколо нього на віддалі лише 5 тисяч кілометрів. З екваторіальним діаметром у майже 143 тисячі кілометрів Юпітер - найбільша планета Сонячної системи. Його маса вдвічі перевищує масу всіх інших планет системи разом узятих.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Сатурн

    Перше зображення цієї планети-гіганта та його відомих кілець зробив 31 серпня 1979 року запущений після "Піонера-10" космічний апарат "Піонер-11". Це була небезпечна місія. Приміром, коли зонд пролітав крізь зовнішні кільця Сатурна, він ледве не зіштовхнувся з одним із двох відкритих ним супутників планети. Угорі зліва світлини видніє один із них - Титан.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Уран

    На одному з перших зображень Урана, які одержали вчені, видно його кільця. Зонд "Вояжер-2" відзняв цей знімок у 1986 році. На Урані панують температури до мінус 221 градусів за Цельсієм, тож він є найхолоднішою планетою нашої Сонячної системи. Вченим довелося з Землі повторно лагодити камеру зонда, яка вийшла з ладу під час прольоту космічного апарата поблизу Урана.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Нептун

    Камера "Вояжера-2" передала на Землю і перші зображення планети Нептун. Це відбулося у серпні 1989 року. Вченим відомо, що ця планета має чотири хмарних зони. Для тих, хто не визнає Плутон за планету, Нептун є найбільш віддаленою від Сонця планетою. Відстань від Нептуна до нашого центрального світила становить 4,5 мільярда кілометрів, тобто в 30 разів більше, ніж відстань від Сонця до Землі.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Плутон

    Факт позбавлення Плутона статусу планети не применшив захвату науковців та аматорів, коли НАСА оприлюднило 13 липня 2015 року перші фото великим планом поверхні цього небесного тіла. Космічний апарат "Нові горизонти" подолав задля цього зображення 4,88 мільярда кілометрів, долетівши до одного з найбільш віддалених куточків Сонячної системи.

    Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков


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