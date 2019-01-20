На Землі спостерігали кільцеподібне затемнення Сонця

Жителі багатьох країн Африки та Азії змогли побачити в неділю, 21 червня, кільцеподібне затемнення Сонця. На відміну від повного затемнення, під час кільцеподібного Місяць не повністю закриває Сонце, тож спостерігачі бачать "кільце вогню". Ця фаза тривала 38 секунд.

Це було перше сонячне затемнення в 2020 році й воно збіглося в часі з літнім сонцестоянням. Такі збіги трапляюються рідко - попереднього разу це сталося в червні 2001 року. Наступного разу ці астономічні події відбудуться того ж дня у 2039 році.

Кільцеподібне ж затемнення на Землі востаннє спостерігали 10 червня 2002 року.