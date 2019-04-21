 На Зеленського склали адмінпротокол за показаний бюлетень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

На Зеленського склали адмінпротокол за показаний бюлетень

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський порушив таємницю голосування і продемонстрував журналістам заповнений бюлетень. Штраф за це порушення може становити до 850 гривень.

Володимир Зеленський демонструє бюлетень під час голосування у другому турі виборів президента України

Володимир Зеленський демонструє бюлетень під час голосування у другому турі

Правоохоронці вручили кандидату на посаду президента України, коміку Володимиру Зеленському протокол про адміністративне правопорушення через те, що під час голосування у неділю, 21 квітня, він показав на дільниці заповнений виборчий бюлетень. Відео із візитом поліції до Зеленського було опубліковано на YouTube-каналі кандидата.

На відео поліцейські запитують Зеленського, навіщо він продемонстрував бюлетень та пояснюють, що мають скласти на нього адміністративний протокол.

За словами Зеленського, він відреагував на прохання журналістів показати бюлетень, перед тим як кинути його в урну. "Я не зорієнтувався й показав", - пояснив кандидат.

Зеленський також погодився на складання адмінпротоколу. "Добре. Порушив. Закон є закон", - зазначив кандидат.

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Зеленському закидають порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів, а саме - статті 212-10 Адміністративного кодексу. Для громадян це передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень.

У штабі Зеленського запевняють, що протокол буде переданий до суду, після чого кандидат сплатить відповідний штраф.Раніше аналогічне порушення під час першого туру президентських виборів здійснили один із кандидатів, лідер Радикальної партії Олег Ляшко та його однопартієць Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів. На найвищу посаду в державі претендують шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко.

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