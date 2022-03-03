На західних кордонах з Україною зникли черги

На усіх пунктах пропуску на західному кордоні України станом на 9 ранку 3 березня фактично немає черг на виїзд. Про це у четвер, 3 березня повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

Так, за даними прикордонників, найбільше охочих виїхати з України в Польщу - на пунктах пропуску "Грушів" (50 пішоходів) та на "Краківці" (30 пішоходів). На всіх інших пунктах перетину нема ані черг з пішоходів, ані з легкових автівок.

На кордоні зі Словаччиною, як повідомляють у ДПСУ, 20 пішоходів на пункту пропуску "Малі Селменці". Інші два пункти перетину - без черг.

На пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, за даними прикордонників, взагалі відсутнє скупчення автомобілів та пішоходів. Аналогічна ситуація на кордоні з Румунією та Молдовою.

Кількість охочих виїхати з України зменшується

Зменшення навантаження на пункти пропуску на західних кордонах України у ДПСУ почали спостерігати 2 березня. Кілька днів тому кількість автівок у чергах на пунктах перетину сягала десяти тисяч.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 2 березня повідомило про понад 800 тисяч людей, які залишили Україну. УВКБ ООН заявляє, що більш ніж половина біженців перебуває у Польщі - 454 тисячі громадян України. 156 тисяч біженців приїхали до Угорщини, 67 тисяч - до Словаччини, 65 тисяч перебувають у Молдові, 45 тисяч - у Росії, 38 тисяч у Румунії та 350 осіб у Білорусі.

Кордон перетинають переважно жінки та діти. Українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну через загальну мобілізацію. ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Станом на 2 березня, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок бойових дій загинули понад 2000 цивільних. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. Багато світових брендів оголосили про свій вихід з російського ринку.

Читайте також: Як війна Путіна проти України вбиває рубль та економіку Росії