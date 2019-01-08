На затонулому біля Туреччини судні знайшли ще два тіла загиблих

Турецькі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих на затонулому біля берегів Туреччини торговому судні, екіпаж якого складався переважно з українських моряків. Про це в вівторок, 8 січня, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в дописі в своєму мікроблозі соцмережі Twitter.

"Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих, в найближчі години буде проведено процедуру впізнання. Консул на місці в Самсуні працює", - написав він.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року в Чорному морі поблизу турецького узбережжя затонуло судно, що переводило вугілля з Росії до Туреччини. На борту затонулого суховоза перебувало 13 членів екіпажу, більшість з яких були громадянами України. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, четверо з яких українці.

Тим часом у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України повідомили, що затонуле судно VOLGO-BALT 214 пливло під прапором Панами й транспортувало вугілля з розташованого в Росії порту Азов до порту Самсун у Туреччині. В міністерстві також уточнили, що ще до літа 2017 року це судно плавало під російським прапором, а згодом змінило його на два місяці на прапор держави Сент-Кітс і Невіс. Однак вже з серпня 2017 року судно виходило в море під прапором Панами.