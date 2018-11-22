На засіданні ТКГ у Мінську не досягнуто жодного прогресу

Прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми повідомила про брак домовленостей за результатами нинішньої зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Про це вона написала в вівторок, 2 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", - визнала Оліфер.

Щодо обміну полоненими Оліфер запевнила, що "українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули".

Ще одним питанням, яке зачепила Оліфер, став подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської, де нещодавно відбулося розведення сил сторонами конфілкту. "Вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має погодити СММ ОБСЄ", - додала Оліфер.

Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на 17 липня. Оліфер висловила сподівання, що наступна зустріч "буде більш конструктивною".

У "ДНР" у всьому звинувачують Київ

Натомість представниця самопроголошеної "Донецької народної республіки" Наталя Ніконорова звинуватила у провалі сьогоднішнього засідання ТКГ саме українську сторону. За словами Ніконорової, позитивних зрушень не сталося через "небажання української сторони приступити до дискусії згідно з затвердженим порядком", цитує агенція новин "Інтерфакс".