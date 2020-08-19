На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі (ТКГ) на зустрічі у форматі відеоконференції у середу, 19 серпня, домовилися про нові ділянки розведення сил та розмінування. Це засідання стало першим, в якому взяли участь новий голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та його перший заступник Вітольд Фокін.

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"У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в рамках оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Як зазначили в ОПУ, це має дати змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки", досягнутих на саміті у Парижі, та наблизитися до проведення саміту в Берліні. "Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів", - зазначається у повідомленні.

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У гуманітарній робочій групі досягнуто прогресу в питанні взаємного звільнення утримуваних осіб. "Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій", - йдеться в повідомленні.

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Голова української делегації Леонід Кравчук повідомив про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови парламенту "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

У повідомленні на сайті президента України також вказується на дотримання сторонами перемир'я, домовленого наприкінці липня: "Впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий".