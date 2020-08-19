 На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі. Також погоджено 20 ділянок для розмінування.

На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі (ТКГ) на зустрічі у форматі відеоконференції у середу, 19 серпня, домовилися про нові ділянки розведення сил та розмінування. Це засідання стало першим, в якому взяли участь новий голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та його перший заступник Вітольд Фокін.

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"У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в рамках оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Як зазначили в ОПУ, це має дати змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки", досягнутих на саміті у Парижі, та наблизитися до проведення саміту в Берліні. "Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів", - зазначається у повідомленні.

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У гуманітарній робочій групі досягнуто прогресу в питанні взаємного звільнення утримуваних осіб. "Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій", - йдеться в повідомленні.

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Голова української делегації Леонід Кравчук повідомив про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови парламенту "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

У повідомленні на сайті президента України також вказується на дотримання сторонами перемир'я, домовленого наприкінці липня: "Впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий".

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