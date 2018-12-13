 На Житомирщині розбився винищувач Су-27: пілот загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

На Житомирщині розбився винищувач Су-27: пілот загинув

Український винищувач Су-27 розбився в Житомирській області. Аварія сталася під час заходу літака на посадку. Внаслідок інциденту загинув пілот, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

СУ-27 Збройних сил України

СУ-27 Збройних сил України (архівне фото)

DW.COM

Літак Збройних сил України Су-25 розбився під час виконання планового навчального польоту. Внаслідок аварії загинув пілот. Інформації про інших постраждалих немає. (11.11.2015)

У Пентагоні заявляють, що російський пілот діяв "небезпечно і непрофесійно". В оборонному відомстві Росії стверджують, що США ведуть стеження за військовими навчаннями. (07.09.2016)

Багатоцільовий винищувач Су-27 розбився в Житомирській області під час заходження на посадку. Інцидент стався в суботу, 15 грудня, після виконання літаком планових польотів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, внаслідок інцидент льотчик загинув. Обставини аварії з'ясовуються. Інших подробиць немає.

Нагадаємо, 16 жовтня під час виконання навчально-бойового польоту в Вінницькій області впав літак Су-27 Збройних сил України. Загинуло двоє пілотів.

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