На Житомирщині розбився винищувач Су-27: пілот загинув

Багатоцільовий винищувач Су-27 розбився в Житомирській області під час заходження на посадку. Інцидент стався в суботу, 15 грудня, після виконання літаком планових польотів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, внаслідок інцидент льотчик загинув. Обставини аварії з'ясовуються. Інших подробиць немає.

Нагадаємо, 16 жовтня під час виконання навчально-бойового польоту в Вінницькій області впав літак Су-27 Збройних сил України. Загинуло двоє пілотів.