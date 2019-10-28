На допомогу венесуельцям виділять 120 мільйонів євро

За результатами дводенної конференції, присвяченій Венесуелі, у вівторок, 29 жовтня, учасники пообіцяли виділити 120 мільйонів євро на допомогу жителям країни.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час конференції визнала "втому донорів". Утім, вона наголосила, що криза у Венесуелі може швидко вплинути на стабільність, мир і безпеку в регіоні. "Якщо ми сьогодні не пожертвуємо, за рік ми можемо зіткнутися з серйозними наслідками з гуманітарної та економічної точок зору", - цитує Могеріні агенція KNA.

Євросоюз та країни-члени євроблоку стали основними донорами. Зазначається, що гроші нададуть, зокрема, сусіднім із Венесуелою країнам. Саме вони прийняли до себе близько 85 відсотків біженців з країни, тобто 4,5 мільйона осіб.

Загалом у дводенній Конференції солідарності у Брюсселі взяли участь 120 делегацій. Серед них були не лише установи ЄС та країни-члени, але і організації ООН та неурядові організації. Організаторами виступили ЄС, управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Раніше в ООН заявили, що очікують на щонайменше два мільйони біженців із Венесуели, що збільшить кількість біженців з цієї південноамериканської країни до 6,5 мільйона осіб.

Політична криза в Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його в цій ролі. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність, зокрема, визнають Росія, Китай і Куба.