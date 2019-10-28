 На допомогу венесуельцям виділять 120 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

На допомогу венесуельцям виділять 120 мільйонів євро

На конференції, присвяченій Венесуелі, донори пообіцяли виділити 120 мільйонів євро на допомогу жителям країни. Перш за все, гроші нададуть сусіднім із Венесуелою державам, бо саме вони прийняли більшість біженців з неї.

ЄС, ООН та інші країни і організації виділять 120 мільйонів євро на допомогу венесуельцям

ЄС, ООН та інші країни і організації виділять 120 мільйонів євро на допомогу венесуельцям

За результатами дводенної конференції, присвяченій Венесуелі, у вівторок, 29 жовтня, учасники пообіцяли виділити 120 мільйонів євро на допомогу жителям країни.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час конференції визнала "втому донорів". Утім, вона наголосила, що криза у Венесуелі може швидко вплинути на стабільність, мир і безпеку в регіоні. "Якщо ми сьогодні не пожертвуємо, за рік ми можемо зіткнутися з серйозними наслідками з гуманітарної та економічної точок зору", - цитує Могеріні агенція KNA.

DW.COM

Кількість біженців з Венесуели у 2020 році сягне 6,5 мільйона осіб. Майже 85 відсотків мігрантів залишаться в країнах Південної Америки, заявляють в ООН. (28.10.2019)

Після відкриття кордону з Колумбією на прикордонних переходах утворились величезні черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну для придбання найнеобхіднішого в магазинах. (09.06.2019)

Євросоюз та країни-члени євроблоку стали основними донорами. Зазначається, що гроші нададуть, зокрема,  сусіднім із Венесуелою країнам. Саме вони прийняли до себе близько 85 відсотків біженців з країни, тобто 4,5 мільйона осіб.

Загалом у дводенній Конференції солідарності у Брюсселі взяли участь 120 делегацій. Серед них були не лише установи ЄС та країни-члени, але і організації ООН та неурядові організації. Організаторами виступили ЄС, управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ ООН) та  Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Раніше в ООН заявили, що очікують на щонайменше два мільйони біженців із Венесуели, що збільшить кількість біженців з цієї південноамериканської країни до 6,5 мільйона осіб.

Політична криза в Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його в цій ролі. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність, зокрема, визнають Росія, Китай і Куба. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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