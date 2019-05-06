На Донбасі 7 травня загинув один український військовий

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 7 травня, загинув один український військовослужбовець і ще двоє було поранено, повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС). Проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї" - повідомили у прес-центрі.

Українські військові відповіли на обстріли бойовиків, однак втрати супротивника поки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовий.

6 травня чинний президент України Петро Порошенко повідомив, що за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців. Крім того, Петро Порошенко повідомив, що ухвалив рішення призначити на посаду командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, підтримавши відповідну пропозицію міністерства оборони України. До цього Сирський займав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, брав активну участь в антитерористичній операції на Донбасі та очолював її.

Згідно даних Моніторингової місії ООН з прав людини у Києві, загальна кількість жертв на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року склала від 12800 до 13000 осіб. Ці дані були опубліковані 21 січня цього року на запит інформаційного агентства dpa.