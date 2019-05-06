 На Донбасі 7 травня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

На Донбасі 7 травня загинув один український військовий

Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще двоє було поранено.

Позиції українських військових поблизу Широкиного

Позиції українських військових поблизу Широкиного (фото з архіву)

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 7 травня, загинув один український військовослужбовець і ще двоє було поранено, повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС). Проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї" -  повідомили у прес-центрі.

Українські військові відповіли на обстріли бойовиків, однак втрати супротивника поки уточнюються.

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Раніше повідомлялося, що 30 квітня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовий.

6 травня чинний президент України Петро Порошенко повідомив, що за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців. Крім того, Петро Порошенко повідомив, що ухвалив рішення призначити на посаду командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, підтримавши відповідну пропозицію міністерства оборони України. До цього Сирський займав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, брав активну участь в антитерористичній операції на Донбасі та очолював її.

Згідно даних Моніторингової місії ООН з прав людини у Києві, загальна кількість жертв на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року склала від 12800 до 13000 осіб. Ці дані були опубліковані 21 січня цього року на запит інформаційного агентства dpa.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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