 На Донбасі 6 жовтня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

На Донбасі 6 жовтня загинув український військовий

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення. Бойовики обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї, кажуть у пресцентрі ООС.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків у неділю, 6 жовтня, один військовослужбовець Збройних сил України загинув і ще один отримав поранення, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) .

За інформацією пресцентру, впродовж поточної доби бойовики 17 разів порушили режим перермир'я. Вони обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметрів, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

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Під вогонь бойовиків потрапили позиції Об'єднаних сил біля Павлополя, Авдіївки, Новотроїцького, Зайцевого та інших населених пунктів. 

Згодом одеське інтернет-видання "Думская" повідомило, що загиблий - військовий 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, 41-річний Іван Дейкун. Він загинув в районі Красногорівки Донецької області. За даними видання, бійця вразили декілька куль, які випустили із великокаліберного кулемета. Він помер на місці від втрати крові та больового шоку.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. Утім, Київ повідомляє про регулярні порушення умов перемир'я з боку бойовиків.

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