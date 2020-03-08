На Донбасі 31 березня загинув український військовий

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донбасі 31 березня загинув український військовослужбовець. Про це вранці у середу, 1 квітня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook. Ще двоє українських бійців внаслідок обстрілів були поранені. Один воїн зі складу Об'єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва, йдеться у повідомленні пресцентру.

Загалом упродовж 31 березня проросійськи бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Зокрема, були обстріляні українські позиції біля Красногорівки, Пісок, Авдіївки, Широкіного та інших населених пунктів, йдеться у повідомленні пресцентру ООС. У ньому також зазначається, що українські бійці реагували на кожен обстріл.