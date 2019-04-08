На Донбасі 30 квітня загинув один український військовий

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 30 квітня, загинув один український військовослужбовець і ще один був поранений, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, з них двічі - із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Зокрема обстріли велись з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відповіли на обстріли бойовиків. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня було знищено двох проросійських бойовиків, ще трьох - поранено. Від початку 1 травня бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил - біля села Лебединське та населеного пункту Гранітне.

Нагадаємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я". Воно мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.