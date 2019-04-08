 На Донбасі 30 квітня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Донбасі 30 квітня загинув один український військовий

Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і ще один був поранений.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 30 квітня, загинув один український військовослужбовець і ще один був поранений, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, з них двічі - із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

DW.COM

Внаслідок обстрілів на Донбасі 23 квітня загинув український військовий, ще одного було поранено. Загалом бойовики обстріляли позиції ЗСУ від початку доби сім разів. (23.04.2019)

Президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази щодо паспортизації українців на Донбасі, визнання документів самопроголошених республік та результатів незаконних виборів, заявила Ірина Геращенко. (28.04.2019)

Зокрема обстріли велись з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відповіли на обстріли бойовиків. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня було знищено двох проросійських бойовиків, ще трьох - поранено. Від початку 1 травня бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил - біля села Лебединське та населеного пункту Гранітне.

Нагадаємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я". Воно мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

Дивитись відео 00:58

Зеленський про війну на Донбасі: є "креативні ідеї" (22.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про війну на Донбасі: є "креативні ідеї" (22.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

На Донбасі загинув один український військовий 08.04.2019

Проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції військових Операції об'єднаних сил на Сході України. Через це загинув один український військовослужбовець і двоє були поранені.

Ukraine Armee Übung bei Mariupol

Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео) 16.04.2019

У ЗСУ напередодні другого туру виборів президента України занепокоєні. Майже три тижні тому військові в зоні операції об'єднаних сил більше голосів віддали Володимиру Зеленському. Які настрої в армії нині?

Kontrollpunkt Marjinka Ukraine

КПВВ "Мар'їнка" закритий після обстрілу, поранено прикордонника 05.04.2019

Після обстрілу снайпера та поранення українського прикордонника тимчасово не працює контрольний пункт "Мар'їнка".

Реклама

Докладно

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вже не вперше опиняється в центрі скандалу

Скандал навколо Андрія Реви

Уряду України закидають провал соціальної політики на Донбасі.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  